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11:04 (мск), источник: Интерфакс

Володин предложил дождаться прямых заявлений Трампа по Крыму

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU — Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым услышать от самого президента США Дональда Трампа его позицию по Крыму, поскольку высказывания его пресс-секретаря могут неполно выражать точку зрения главы госудаства на этот счет.

Источник: РИА "Новости"

«Дождемся прямых слов президента США. И вообще необходимо исходить из исполнения предвыборных программ», — заявил Володин «Интерфаксу» в среду. «Когда люди избираются, они избираются гражданами не просто за красивые глава и умение говорить, а за конкретные обещания, за конкретные решения, подходы к проблемам, которые будут реализованы», — добавил собеседник агентства.

«Жители США избрали Трампа потому, что он стал говорить о необходимости прекратить конфликты в Сирии, Ливии, урегулировать ситуацию с Ираком, вести борьбу с терроризмом, выстроить отношения с Россией, с Китаем. Если он откажется от своих предвыборных обязательств — это уже вопрос к нему», — сказал спикер Госдумы.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп занимает «жесткую» позицию в отношении России и ждет от Москвы активного участия в деэскалации на Украине. «Он продолжает поднимать вопрос, связанный с Крымом, захват которого допустила предыдущая администрация», — добавил Спайсер.

Комментарии
9
эльшат мехтиев
...хамон*...хамон...)
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эльшат мехтиев
Ещё несколько "Тузов" у помидорного воина, а именно: отмена запрета на хамом, яблочки, далее по списку.
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эльшат мехтиев
Ожидание играет против путина.
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