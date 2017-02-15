Володин предложил дождаться прямых заявлений Трампа по Крыму

«Дождемся прямых слов президента США. И вообще необходимо исходить из исполнения предвыборных программ», — заявил Володин «Интерфаксу» в среду. «Когда люди избираются, они избираются гражданами не просто за красивые глава и умение говорить, а за конкретные обещания, за конкретные решения, подходы к проблемам, которые будут реализованы», — добавил собеседник агентства.

«Жители США избрали Трампа потому, что он стал говорить о необходимости прекратить конфликты в Сирии, Ливии, урегулировать ситуацию с Ираком, вести борьбу с терроризмом, выстроить отношения с Россией, с Китаем. Если он откажется от своих предвыборных обязательств — это уже вопрос к нему», — сказал спикер Госдумы.