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11:54 (мск), источник: 112.ua

Могерини: США могут лишиться роли мирового лидера

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини после двухдневного визита в Вашингтон заявила, что США могут потерять роль мирового лидера, передает Die Welt.

Источник: 112.ua

«Я еще никогда не видела США настолько поляризованными и разделенными, настолько обремененными конфликтами, как сейчас. Однако тот, кто хотел бы играть роль глобального лидера, должен быть внутренне сильным, самоуверенным и сплоченным», — заявила Могерини.

«Если крупнейшая в мире демократия демонстрирует напряженность на таком уровне, это может стать дестабилизирующим фактором для всего остального мира», — добавила глава дипломатии Евросоюза.

По ее словам, в будущем между США и Европой будут преобладать прагматичные отношения. «Мы подходим к новой фазе в наших отношениях. Нам придется обстукивать каждую тему, чтобы понять, в чем у нас есть сходство. Но это не трагедия», — считает Могерини.

Напомним, ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини назвала ситуацию в США кризисной из-за запрета на въезд гражданам ряда стран.

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