«Пробуем новый формат»: краевые министры отчитались перед депутатами

Вначале депутаты обсудили законопроект «О внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов». Документ подготовлен с целью обеспечения софинансирования из краевого бюджета расходов, направляемых на реализацию мероприятий приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Федеральным бюджетом и распоряжением правительства РФ в рамках указанного приоритетного проекта краю распределены средства в размере 521 млн рублей. Но чтобы их получить, необходимо предусмотреть в региональном бюджете средства на софинансирование программы. Тогда в кратчайшие сроки будет заключено соглашение на предоставление субсидии. Срок заключения соглашения и предоставления необходимой информации — 1 марта 2017 года. Члены комитета рекомендовали вынести законопроект на сессию.

Далее депутаты заслушали отчеты профильных министров об исполнении решений краевые депутатов в связи с принятием закона о краевом бюджете. Председатель комитета Людмила Магомедова отметила, что в краевом парламенте обсуждается необходимость постоянного контроля за исполнением правительством постановлений, принятых народными избранниками на сессии. «Депутаты уделяют особое внимание постановлениям, которые принимаются по итогам принятия бюджета на три года, — сказала Людмила. — Сегодня мы впервые попробуем работать в таком формате. Обычно мы проверяли итоги выполнения перед большой осенней корректировкой, но я считаю, что благодаря такому подходу будет меньше вопросов у депутатов к правительству в дальнейшем».

На заседании комитета министр образования Светлана Маковская рассказала, что большинство мероприятий, отмеченных в постановлении Законодательного Собрания, находятся в стадии реализации. Так, решается вопрос получения федеральных субсидий на строительство школ. Министерство образования края направило в федерацию заявку на участие в конкурсе по распределению средств программы «Создание современной образовательной среды для школьников».

Красноярский край стал одним из победителей в проекте, и теперь наш регион получит 622 млн рублей из федерального бюджета на строительство школы. Деньги должны прийти в край как возмещение затрат на возведение школы № 153 в Покровке. Те деньги, которые уже были заложены в краевом бюджете на эти цели, власти направят на строительство еще одной школы на 1 280 учащихся. Кроме того, правительство края планирует получить 149 новых школьных автобусов, закупленных на федеральные средства.

Также парламентарии рекомендовали правительству решить вопрос с нехваткой мест в детских садах. Министр образования доложила, что в крае было введено дополнительно более двух с половиной тысяч мест: в 2016 году в Красноярске построили два детских сада. В этом году программа будет продолжена. Ведется строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций края, находящихся в аварийном состоянии. Решается вопрос о проведении реконструкции здания бывшего детского сада в Норильске: там разрабатывается проектно-сметная документация. Вместо сгоревшей общеобразовательной организации в поселке Зотино Туруханского района будет построено новое здание, сейчас идет разработка унифицированного проекта для малокомплектной школы. На приобретение учебников для нужд общеобразовательных организаций края в 2017 году выделено 300 млн рублей.

Министр культуры Елена Мироненко доложила о том, как идет строительство дополнительных зданий (помещений театра им. А. С. Пушкина), про организацию гастролей труппы КГБУК «Минусинский драматический театр» в Красноярске и участие театра в Фестивале театров малых городов России, а также о продолжении работ по сохранению объекта культурного наследия Дом Вильнера. На предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений муниципальных учреждений культуры выделено 50 млн рублей из краевого бюджета и 48 млн рублей удалось привлечь на эти цели из федерального бюджета. Планируется отремонтировать 93 сельских учреждений культуры.

Также в рамках контроля комитет рассмотрел вопрос о ходе реализации мероприятий, на финансирование которых предусмотрены бюджетные ассигнования на 2017 год. По отрасли «образование» следует отметить начало реконструкции здания детского дома № 3 под школу-интернат для слабовидящих детей; мероприятия по развитию комплекса летних оздоровительных лагерей «Таежный», в том числе разработку проектной документации на строительство открытого бассейна для загородного оздоровительного лагеря повторного применения. Проводится ремонт учебных корпусов, столовых, общежитий краевых государственных учреждений профессионального образования в целях устранения замечаний, выявленных надзорными органами и Счетной палатой края, ведется строительство интерната на 250 мест в поселке Носок Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Министерство культуры отчиталось о ходе реконструкции основного здания КГБУК «Минусинский драматический театр», строительстве центра культурного развития в Минусинске, реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс музея им. Мартьянова Н. М. Второй корпус». Бюджетам муниципальных образований края предоставлены субсидии на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны и на капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, модернизацию библиотек края. Кроме того, по словам министра, сдвинулся «с мертвой точки» вопрос о проектировании комплекса зданий для нужд КГБОУ СПО «Красноярский хореографический колледж», выделен земельный участок.

Ведется работа по исполнению решений комитета и по отрасли «физическая культура и спорт». Обеспечено финансирование мероприятий по изготовлению проектной документации на строительство спортивного комплекса для развития зимних видов спорта со стадионом для круглогодичного использования КГАОУ СПО «ДУТОР», компенсации расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды края. Приобретено спортивное оборудование, инвентарь и экипировка для краевых государственных учреждений, подведомственных министерству спорта края. Созданы новые и обеспечена поддержка действующих спортивных клубов по месту жительства. Профинансированы мероприятия по развитию северного многоборья в крае и строительству в сельских территориях края универсальных комплексных плоскостных спортивных площадок на базе хоккейных коробок.

В связи с предстоящей корректировкой министр спорта Сергей Алексеев рассказал о том, что в постановление правительства края «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» вносятся изменения. Это связано с необходимостью обеспечения финансирования до ввода в эксплуатацию стадиона «Енисей» за счет перераспределения средств субсидий автономным некоммерческим организациям — профессиональным спортивным клубам с последующим восстановлением ассигнований при первой корректировке краевого бюджета в 2017 году.

Таким образом, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» производится увеличение расходов за счет перераспределения бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета на стадион «Енисей» в 2017 году в сумме 150 млн рублей, в 2018 году в сумме 229 млн рублей. И на эту же сумму сокращаются расходы краевого бюджета, предусмотренные автономным некоммерческим организациям — профессиональным спортивным клубам по подпрограмме «Развитие спорта высших достижений».

С учетом изменений общий объем финансирования программы не изменится и составит почти 49 млрд рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета — 34 млрд рублей. Депутаты согласовали изменение госпрограммы.