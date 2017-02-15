Я не вижу смысла участвовать в спектакле и снимаю свою кандидатуру — депутат Хабкрайдумы
Елена Грешнякова прокомментировала самоотвод на должность главы постоянного комитета краевого парламента.
Елена Грешнякова прокомментировала самоотвод на должность главы постоянного комитета краевого парламента.
Хабаровск, 15 февраля, AmurMedia.
Оказавшаяся вакантной должность председателя постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по науке, образованию, культуре, спорту и молодежной политики ненадолго стала яблоком раздора между депутатами различных фракций. Не видя смысла в бесполезной борьбе за это кресло, кандидат от ЛДПР Елена Грешнякова заявила о самоотводе, сообщил корр. ИА AmurMedia с очередного заседания Законодательной Думы Хабаровского края.
На вакансию, освободившуюся в связи с назначением депутата Егора Калинина на новую должность зампреда постоянного комитета краевой ЗакДумы по бюджету, налогам и экономическому развитию, представители фракций выдвинули трех кандидатов: от ЛДПР — Елену Грешнякову, от КПРФ — Вадима Воеводина и от Единой России — Сергея Сокуренко. Однако депутат от ЛДПР отказалась участвовать в этой борьбе.
— Я благодарю коллег и ценю доверие. Но не вижу смысла настаивать на своей кандидатуре. Поэтому заявляю о самоотводе. Считаю, что в данной ситуации не имеет значения профессионализм. Определяющим здесь является благословение губернатора и правительства края, партийная принадлежность. Тем более подготовлен кабинет для конкретного депутата. Считаю, что в таких условиях конструктивного межфракционного общения, диалога не получится. Я не вижу смысла принимать участие в этом спектакле. Поэтому я снимаю свою кандидатуру, — пояснила Елена Грешнякова.
По словам депутата от КПРФ Виктора Постникова, для нормальной работы просто необходимо, чтобы комитеты возглавляла не только члены «Единой России».
— Перед голосованием хочу сказать, мы — за справедливость. Сейчас продолжается узурпация власти. У нас семь комитетов. Все возглавляют представители ЕР. И вы продолжаете назначать своих коллег на должности. Надо пересматривать, иначе никогда не получится конструктивного диалога. А вы на все наше предложения, на все наши мнения молча накладываете вето, — обращаясь к
Но большинство голосов все же сыграло в пользу депутата от правящей партии Сергея Сокуренко, которого и утвердили в должности председателя комитета.
— Благодарю коллег за доверие. Конструктивный диалог мы сможем построить. Если есть общая идея благосостояния наших граждан, то мы найдем общий язык, — пообещал Сергей Сокуренко.