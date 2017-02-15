Я не вижу смысла участвовать в спектакле и снимаю свою кандидатуру — депутат Хабкрайдумы

Хабаровск, 15 февраля, AmurMedia.

Оказавшаяся вакантной должность председателя постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по науке, образованию, культуре, спорту и молодежной политики ненадолго стала яблоком раздора между депутатами различных фракций. Не видя смысла в бесполезной борьбе за это кресло, кандидат от ЛДПР Елена Грешнякова заявила о самоотводе, сообщил корр. ИА AmurMedia с очередного заседания Законодательной Думы Хабаровского края.

На вакансию, освободившуюся в связи с назначением депутата Егора Калинина на новую должность зампреда постоянного комитета краевой ЗакДумы по бюджету, налогам и экономическому развитию, представители фракций выдвинули трех кандидатов: от ЛДПР — Елену Грешнякову, от КПРФ — Вадима Воеводина и от Единой России — Сергея Сокуренко. Однако депутат от ЛДПР отказалась участвовать в этой борьбе.

— Я благодарю коллег и ценю доверие. Но не вижу смысла настаивать на своей кандидатуре. Поэтому заявляю о самоотводе. Считаю, что в данной ситуации не имеет значения профессионализм. Определяющим здесь является благословение губернатора и правительства края, партийная принадлежность. Тем более подготовлен кабинет для конкретного депутата. Считаю, что в таких условиях конструктивного межфракционного общения, диалога не получится. Я не вижу смысла принимать участие в этом спектакле. Поэтому я снимаю свою кандидатуру, — пояснила Елена Грешнякова.

По словам депутата от КПРФ Виктора Постникова, для нормальной работы просто необходимо, чтобы комитеты возглавляла не только члены «Единой России».

— Перед голосованием хочу сказать, мы — за справедливость. Сейчас продолжается узурпация власти. У нас семь комитетов. Все возглавляют представители ЕР. И вы продолжаете назначать своих коллег на должности. Надо пересматривать, иначе никогда не получится конструктивного диалога. А вы на все наше предложения, на все наши мнения молча накладываете вето, — обращаясь к коллегам-депутатам, сказал коммунист.

Но большинство голосов все же сыграло в пользу депутата от правящей партии Сергея Сокуренко, которого и утвердили в должности председателя комитета.

— Благодарю коллег за доверие. Конструктивный диалог мы сможем построить. Если есть общая идея благосостояния наших граждан, то мы найдем общий язык, — пообещал Сергей Сокуренко.