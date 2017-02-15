Назаров не возражает, если Дернова станет министром образования

Напомним, сегодня, 15 февраля, состоялась большая ежегодная конференция омского губернатора Виктора Назарова. Можно сказать, что вопросы про выборы мэра и потенциальных кандидатов превалировали, однако не забыли журналисты и про кадровые «прорехи» в областном правительстве. Например, кто станет преемником Сергея Канунникова. Отметим, сейчас он находится в отпуске с последующим увольнением.

Отвечая на этот вопрос, Виктор Назаров косвенно заявил, что новой главой минобразования может стать первый зам Канунникова Татьяна Дернова.

«Никаких вопросов к Канунникову нет. Человек отработал порядочно и добросовестно. Мы готовим ему награду от Омской области. Он действительно по достижении возраста попросился на пенсию сам. Сейчас, наверное, было бы некорректно озвучивать кандидатур, пока Сергей Канунников находится в отпуске. Как он выйдет, так мы с преемником и определимся. Пока сегодня исполняет обязанности его первый зам (Татьяна Дернова. — Ред.), и я думаю, если бы мы ее назначили министром, то мы бы, наверное, не ошиблись», — заявил Назаров.

«СуперОмск» уже сообщал ранее, что Дернову прочат в министры образования региона. Как уточнил источник в облправительстве, Дернова зарекомендовала себя как эффективный сотрудник, и решение о повышении стало бы логичным в ее карьере.