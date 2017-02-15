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11:33 (мск), источник: СуперОмск

Назаров не возражает, если Дернова станет министром образования

На ежегодной пресс-конференции глава региона Виктор Назаров намекнул, что бывшего министра образования Сергея Канунникова может заменить его первый заместитель Татьяна Дернова.

Напомним, сегодня, 15 февраля, состоялась большая ежегодная конференция омского губернатора Виктора Назарова. Можно сказать, что вопросы про выборы мэра и потенциальных кандидатов превалировали, однако не забыли журналисты и про кадровые «прорехи» в областном правительстве. Например, кто станет преемником Сергея Канунникова. Отметим, сейчас он находится в отпуске с последующим увольнением.

Отвечая на этот вопрос, Виктор Назаров косвенно заявил, что новой главой минобразования может стать первый зам Канунникова Татьяна Дернова.

«Никаких вопросов к Канунникову нет. Человек отработал порядочно и добросовестно. Мы готовим ему награду от Омской области. Он действительно по достижении возраста попросился на пенсию сам. Сейчас, наверное, было бы некорректно озвучивать кандидатур, пока Сергей Канунников находится в отпуске. Как он выйдет, так мы с преемником и определимся. Пока сегодня исполняет обязанности его первый зам (Татьяна Дернова. — Ред.), и я думаю, если бы мы ее назначили министром, то мы бы, наверное, не ошиблись», — заявил Назаров.

«СуперОмск» уже сообщал ранее, что Дернову прочат в министры образования региона. Как уточнил источник в облправительстве, Дернова зарекомендовала себя как эффективный сотрудник, и решение о повышении стало бы логичным в ее карьере.

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