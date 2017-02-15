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11:41 (мск), источник: РИА Новости

Володин призвал не поднимать тему «отчуждения Крыма»

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что разговоры об «отчуждении Крыма», как и любой другой части России, являются посягательством на территориальную целостность страны.

Источник: РИА "Новости"

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией на Украине и «вернет Крым».

«Давайте мы прекратим разговоры, обсуждая различные заявления в отношении Крыма. Крым это часть России. И любые разговоры, кто ведет в отношении отчуждения нашей территории — а Крым это часть России — это посягательство на нашу целостность, на нашу территорию», — сказал Володин на заседании Госдумы.

Он еще раз призвал вообще не поднимать эту тему.

«Какой-то там пресс-секретарь что-то сказал, послушайте, там еще кто-то скажет. Предвыборную программу (Трампа) надо выполнять. В предвыборной программе все сказано — урегулирование отношений с Россией, с Китаем, прекращение военных действий, борьба с терроризмом. Когда предвыборную программу будут выполнять, будет все нормально», — отметил спикер ГД.

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