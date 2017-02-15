Володин призвал не поднимать тему «отчуждения Крыма»

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией на Украине и «вернет Крым».

«Давайте мы прекратим разговоры, обсуждая различные заявления в отношении Крыма. Крым это часть России. И любые разговоры, кто ведет в отношении отчуждения нашей территории — а Крым это часть России — это посягательство на нашу целостность, на нашу территорию», — сказал Володин на заседании Госдумы.

Он еще раз призвал вообще не поднимать эту тему.