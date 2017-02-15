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12:36 (мск), источник: Noi.md

Promo-Lex: Закон Big Brother превратит Молдову в полицейское государство

Закон, расширяющий полномочия СИБа и полиции в сфере доступа к персональным данным пользователей Интернета, находится на рассмотрении в парламенте.

Источник: Noi.md

Если он вступит в силу, Молдова может превратиться в полицейское государство, считают эксперты правозащитной организации Promo-LEX.

Как передает «ИНФОТАГ», эксперт Promo-LEX Вадим Виеру сообщил на состоявшейся во вторник конференции «Закон Big Brother под лупой», «что некоторые изменения, которые принесет этот закон, могут всерьез затронуть права человека на личную жизнь и свободу слова».

«Так, интернет-операторы будут обязаны предоставлять информацию обо всех IP-адресах своих клиентов по требованию правоохранительных органов. У государства появится право блокировать сайты с информацией, касающейся терроризма, разжигания расовой и религиозной ненависти, детской порнографии. Однако гражданское общество обеспокоено тем, что не видит конкретных юридических рамок в этом законе. У силовых структур, например, появится возможность реагировать в особых случаях без разрешения судьи по уголовному преследованию. В предложенном варианте проект не предусматривает гарантии соблюдения неприкосновенности частной жизни и свободы слова», — отметил эксперт.

Директор Центра юридических ресурсов Молдовы (CRJM) Надежда Хриптиевская выразила опасение, что «с такими широкими полномочиями органы безопасности под видом борьбы с терроризмом могут извлечь или заблокировать информацию в чисто политических, а не правоохранительных целях».

«Гражданское общество и силовые структуры должны работать сообща, это в общих интересах. Законопроект должен быть пересмотрен и дополнен после публичных консультаций», — уверена она.

Директор Ziarul de Garda Алина Раду напомнила «что в апреле 2009 г. были заблокированы без каких-либо объяснений информационные порталы Unimedia и Ziarul de Garda.

«Тогда было понятно, что в дело вмешалась политика. Долг журналистов и всего гражданского общества в том, чтобы не допустить повторения подобного», — сказал она.

Замдиректора Центра по борьбе с киберпреступлениями МВД, один из авторов законопроекта Вячеслав Бэдэрэу заявил, что документ разрабатывался в соответствии с Будапештской конвенцией по киберпреступлениями, к которой Молдова присоединилась в 2009 г.

«Одним из положений документа является наличие четкого, быстрого и эффективного механизма по выявлению и предотвращению любых незаконных действий в Интернете. Нужно понимать, что иногда реакция органов правопорядка на сигнал должна быть молниеносной, иначе не будет никакой эффективной борьбы, не будет порядка. Мы намерены проанализировать все замечания и мнения гражданского общества. Документ ни в коем случае не направлен на то, чтобы способствовать нарушению прав человека», — отметил он.

Участвующие в конференции представители гражданского общества заявили, что законопроект № 161 (известный как закон Big Brother) должен быть возвращен авторам для доработки.

Справка «ИНФОТАГ»: Законопроект № 161 зарегистрирован в парламенте в апреле 2016 года. На сайте парламента была опубликована только положительная резолюция НЦБК, которая указывает на то, что «не выявлены завышенные требования, которые превышают разумные рамки для реализации прав или обязанностей тех, к кому они относятся». Проект предполагает принятие ряда поправок к закону о СИБе и Уголовному кодексу, которые дадут право правоохранительным органам получать доступ к личной информации пользователей, а также блокировать экстремистскую информацию.

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