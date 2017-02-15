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11:49 (мск), источник: Ipress.ua

В Винницкой области «киборга» осужден на три года за флаг Украины

В Винницкой области дважды раненого защитника ДАП Николая Лаврика осудили за кражу государственного флага.

Источник: Ipress.ua

По словам Лаврика, грязный и помятый, как тряпка, флаг висел на изогнутой трубе на въезде в село Бандышевка. «Киборг» говорит, что снял его, потому что собственными глазами видел, как в Донецком аэропорту ребята умирают за флаг, сообщает ТСН.

Как-то внутри все перевернулось, когда увидел. Я его и забрал. Флаг Украины не должен в таком состоянии быть. Если он потрепанный, грязный — значит, он им не нужен. Я его забрал домой, почистил, постирал и оставил у себя.
Николай Лаврик

На следующий день сельский голова заявил о краже на сумму, подпадающую под статью. В полицию он предоставил справку о том, что государственный флаг находился на балансе и стоил 300 гривен.

Суд постановил наказать атошника тремя годами лишения свободы, хотя адвокаты доказывали, что флаг стоит дешевле и под статью не подпадает.

К услугам юриста «киборг» прибег лишь после того, как услышал бессмысленный приговор и понял потребность в апелляции. Во время работы адвокат выяснил немало интересного, в том числе и то, что на самом деле флаг за якобы 300 грн на балансе сельсовета не находился.

В полиции и прокуратуре извинились за действия своих подчиненных и обещают провести служебные расследования.

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