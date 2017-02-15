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11:37 (мск), источник: РИА Новости

Брата лидера КНДР убили вьетнамские шпионки, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Две женщины-вьетнамки, являющиеся, предположительно, секретными агентами, стоят за убийством брата лидера КНДР Ким Чен Нама в столице Малайзии, об этом сообщил представитель малайзийских правоохранительных органов британскому изданию Telegraph.

Источник: AP 2017

«Мы уже просмотрели запись видеокамеры. В результате нам удалось задержать водителя такси, который подобрал двух женщин, совершивших убийство», — сообщил высокопоставленный представитель полиции.

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На основании показаний водителя такси и записи камер полиция полагает, что женщины были вьетнамками, сообщил он. Представитель полиции также отметил, что женщины считаются секретными агентами, однако он отказался строить предположения о том, что они могли быть наняты лидером КНДР Ким Чен Ыном, братом убитого, пишет издание.

Полиция занимается поиском подозреваемых, которые могут все еще находиться в Малайзии. По словам представителя полиции, власти КНДР отправили высокопоставленного дипломата в Малайзию и попросили не проводить патологоанатомическое исследование Ким Чен Нама. Их требование было отклонено.

В понедельник, 13 февраля, в аэропорту Малайзии было совершено покушение на Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Покушение было совершено перед его вылетом в Макао, где проживают члены его семьи. По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном.

Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления на такси. Южнокорейская разведка полагает, что предполагаемые преступницы еще не покинули территорию Малайзии. Японские специалисты, в свою очередь, заявили о поступившей информации, что подозреваемые в покушении могут быть уже мертвы. США уверены, что Ким Чен Нам был убит агентами северокорейских спецслужб.

Комментарии
1
эльшат мехтиев
" ..Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь- они в окно.
Говори, что с этим делом мы покончили давно.
Но могут действовать они не прямиком,
Шасть в купе и притвориться мужиком."
А сама наложит тола под корсет...
Ты проверяй, какого пола твой сосед..." (В.С. Высоцкий)
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Смерть брата Ким Чен Ына: подозреваемые остаются на территории Малайзии
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