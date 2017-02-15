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11:43 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Минске началась работа трех подгрупп по Донбассу — МИД Белоруссии

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Заседания политической и гуманитарной подгрупп, а также подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе проходят в Минске, сообщил МИД Белоруссии в Twitter.

Источник: "РИА Новости" Украина

«В Минске проходят заседания рабочих групп по вопросам безопасности, политическим, гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по Украине», — говорится в сообщении.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи «нормандской четверки» в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей («Минск-2»). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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