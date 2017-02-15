МИД РФ назвал абсурдом сообщения о возможной выдаче Сноудена США
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU — В МИД РФ назвали абсурдными сообщения СМИ о возможной выдаче США
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU — В МИД РФ назвали абсурдными сообщения СМИ о возможной выдаче США
«Российская сторона уже комментировала на разных уровнях абсолютную абсурдность подобного заявления», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова на брифинге в среду в Москве.
Она привела в качестве примера фейковых новостей сообщения американских СМИ о том, что якобы Москва рассматривает возможность выдачи беглого
«Это не первый раз, когда американские СМИ публикуют ссылки на некие неназванные источники.
Эдвард Сноуден несколько лет назад обнародовал секретные материалы о деятельности спецслужб, что вызвало ряд международных скандалов. В частности, выяснилось, что Агентство национальной безопасности США прослушивало телефонные разговоры 35 высокопоставленных лиц различных государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель. В США Сноудену заочно предъявлены обвинения в шпионаже и хищении государственной собственности.
Сноуден покинул США и обосновался в Гонконге в мае 2013 года. Тогда же он опубликовал информацию о секретных операциях спецслужб США по слежке в интернете и прослушиванию телефонных разговоров в разных странах.
С 23 июня до 1 августа 2013 года Сноуден находился в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. Он не смог вылететь на Кубу
18 января 2017 года официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российские власти продлили Сноудену вид на жительство в РФ еще на два года.