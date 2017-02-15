МИД РФ назвал абсурдом сообщения о возможной выдаче Сноудена США

Она привела в качестве примера фейковых новостей сообщения американских СМИ о том, что якобы Москва рассматривает возможность выдачи беглого экс-сотрудника АНБ и ЦРУ Сноудена в США в качестве подарка новому американскому лидеру Трампу.

«Российская сторона уже комментировала на разных уровнях абсолютную абсурдность подобного заявления», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова на брифинге в среду в Москве.

«Это не первый раз, когда американские СМИ публикуют ссылки на некие неназванные источники. Во-первых, никто не обращался к российской стороне за подтверждением или опровержением до публикации этой информации», — отметила Захарова.

Эдвард Сноуден несколько лет назад обнародовал секретные материалы о деятельности спецслужб, что вызвало ряд международных скандалов. В частности, выяснилось, что Агентство национальной безопасности США прослушивало телефонные разговоры 35 высокопоставленных лиц различных государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель. В США Сноудену заочно предъявлены обвинения в шпионаже и хищении государственной собственности.

Сноуден покинул США и обосновался в Гонконге в мае 2013 года. Тогда же он опубликовал информацию о секретных операциях спецслужб США по слежке в интернете и прослушиванию телефонных разговоров в разных странах.

С 23 июня до 1 августа 2013 года Сноуден находился в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. Он не смог вылететь на Кубу из-за того, что его паспорт аннулировали власти США. 1 августа 2013 года Сноуден получил документ о предоставлении ему временного убежища на один год и в тот же день покинул аэропорт.

Экс-сотрудник спецслужб США получил вид на жительство в России на три года 1 августа 2014 года. Сноуден официально имеет работу в РФ, что по российским законам является основанием для получения вида на жительство.

18 января 2017 года официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российские власти продлили Сноудену вид на жительство в РФ еще на два года.