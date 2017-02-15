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12:27 (мск), источник: Интерфакс

Московским чиновникам повысили возраст выхода на пенсию

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU — Изменения в столичный закон «О государственной гражданской службе города Москвы», в соответствии с которыми меняется возраст госслужащих для назначения пенсий, приняты в окончательном чтении на заседании Мосгордумы в среду. Глава комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению Татьяна Портнова напомнила, что таким образом документ приводит столичное законодательство в соответствие с федеральным.

Источник: РИА "Новости"

В частности, увеличивается возраст столичных чиновников для назначения им страховой пенсии по старости. Так, принятым законом предусматривается постепенное увеличение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости в период замещения государственных и муниципальных должностей, ежегодно с 60,5 лет до 65 лет у мужчин и с 55,5 до 63 лет у женщин. До настоящего времени этот возраст у мужчин составлял 60 лет и 55 лет у женщин.

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Кроме того, в соответствии с изменениями, увеличивается предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе в Москве до 65 лет (до настоящего времени 60 лет).

Также принятым законом постепенно увеличивается стаж госслужбы, стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет ежегодно по полгода от 15,5 до 20 лет (ранее минимальный стаж госслужбы, муниципальной службы для приобретения права на доплату к пенсии составлял 12,5 лет у мужчин и 10 лет у женщин).

Вместе с тем для отдельных категорий лиц, согласно федеральному законодательству, сохраняется право на назначение доплаты к пенсии без учета принятых столичными депутатами изменений в части увеличения стажа государственной гражданской и муниципальной службы.

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