Московским чиновникам повысили возраст выхода на пенсию

В частности, увеличивается возраст столичных чиновников для назначения им страховой пенсии по старости. Так, принятым законом предусматривается постепенное увеличение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости в период замещения государственных и муниципальных должностей, ежегодно с 60,5 лет до 65 лет у мужчин и с 55,5 до 63 лет у женщин. До настоящего времени этот возраст у мужчин составлял 60 лет и 55 лет у женщин.

Кроме того, в соответствии с изменениями, увеличивается предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе в Москве до 65 лет (до настоящего времени 60 лет).

Также принятым законом постепенно увеличивается стаж госслужбы, стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет ежегодно по полгода от 15,5 до 20 лет (ранее минимальный стаж госслужбы, муниципальной службы для приобретения права на доплату к пенсии составлял 12,5 лет у мужчин и 10 лет у женщин).

Вместе с тем для отдельных категорий лиц, согласно федеральному законодательству, сохраняется право на назначение доплаты к пенсии без учета принятых столичными депутатами изменений в части увеличения стажа государственной гражданской и муниципальной службы.