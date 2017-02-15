Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Самая тяжелая женщина в мире отправилась на лечение
Йовович, Летучая и зомби на премьере «Обители зла 6» в Москве
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Нюша впервые показала жениха (фото)
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Что россияне делают с бесплатными участками
Банки снова массово снизили ставки по ипотеке
"Мы пришли к решению": вся команда Лепса уходит от него
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
«Провокация или демонстрация?»: СМИ о визите Путина в ЕС
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
10Авария на крупнейшей в США плотине
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
9Самый грязный город в мире
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
11:58 (мск), источник: ИА REGNUM

Жириновский дал совет осужденной за репост Чудновец

По мнению Жириновского, Чудновец осудили «без должных оснований».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский советует осужденной за репост Евгении Чудновец не отказываться от помилования президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

«Предлагают помилование. Зря она отказывается. Помилование — это, как говорится, действие от главы государства, он в данном случае не вмешивается в судебный процесс», — отметил Жириновский.

«А так еще будет пересматриваться (жалоба) сколько времени. Каждый день в тюрьме — это большой стресс», — говорит депутат.

При этом, по мнению Жириновского, Чудновец осудили «без должных оснований». «Вообще сажать нельзя. Пост, перепост — штраф, административный арест. При чем здесь колония, тюрьма? В чем преступление? Это чудовищно, мы будем отстаивать», — заверил парламентарий.

«Что за судьи, прокуроры, следователи? Вы занимайтесь преступниками, убивают каждый день, грабят каждый день, а вы берете там женщину, ее пост какой-то, увидели что-то, фотография, ребенок… И главное и (глава СКР Александр) Бастрыкин поддерживает, депутаты все. А в Кургане судьи очень особые», — добавил Жириновский.

Осужденная за репост воспитательница из екатеринбургского детсада Евгения Чудновец не будет добиваться помилования. Чудновец, работавшая воспитателем в екатеринбургском детском саду, была приговорена к шести месяцам лишения свободы по обвинению в распространении детской порнографии. По данным местных изданий, она сделала репост в социальной сети видеоролика, на котором был изображен обнаженный мальчик в туалете детского лагеря. На видео было ясно, что ребенок подвергался издевательствам со стороны вожатых. Чтобы привлечь внимание общественности к издевательствам, Чудновец сделала репост этой записи. Прокурор требовал пять лет заключения, но суд назначил Чудновец шесть месяцев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Глава Карелии Александр Худилайнен объявил об отставке
Могерини заявила о возможной потере США роли мирового лидера
Володин о Трампе и Крыме: «Дождемся прямых слов президента США»
Социологи выяснили, как россияне относятся к Путину
Маккейн заявил о российских ракетах как угрозе для армии США
Цены на нефть снижаются из-за роста запасов в США
В МИД считают абсурдными сообщения о возможной выдаче Сноудена
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Йовович, Летучая и зомби на премьере «Обители зла 6» в Москве Голливудская актриса приехала в Россию, чтобы представить последнюю часть киносерии с собой в главной роли
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Вокруг Эйфелевой башни построят пуленепробиваемую стену
Москвичи сэкономили на 4 млрд руб. налогов на жилье
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь