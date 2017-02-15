Жириновский дал совет осужденной за репост Чудновец
По мнению Жириновского, Чудновец осудили «без должных оснований».
По мнению Жириновского, Чудновец осудили «без должных оснований».
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский советует осужденной за репост Евгении Чудновец не отказываться от помилования президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.
«Предлагают помилование. Зря она отказывается. Помилование — это, как говорится, действие от главы государства, он в данном случае не вмешивается в судебный процесс», — отметил Жириновский.
«А так еще будет пересматриваться (жалоба) сколько времени. Каждый день в тюрьме — это большой стресс», — говорит депутат.
При этом, по мнению Жириновского, Чудновец осудили «без должных оснований». «Вообще сажать нельзя. Пост, перепост — штраф, административный арест. При чем здесь колония, тюрьма? В чем преступление? Это чудовищно, мы будем отстаивать», — заверил парламентарий.
«Что за судьи, прокуроры, следователи? Вы занимайтесь преступниками, убивают каждый день, грабят каждый день, а вы берете там женщину, ее пост
Осужденная за репост воспитательница из екатеринбургского детсада Евгения Чудновец не будет добиваться помилования. Чудновец, работавшая воспитателем в екатеринбургском детском саду, была приговорена к шести месяцам лишения свободы по обвинению в распространении детской порнографии. По данным местных изданий, она сделала репост в социальной сети видеоролика, на котором был изображен обнаженный мальчик в туалете детского лагеря. На видео было ясно, что ребенок подвергался издевательствам со стороны вожатых. Чтобы привлечь внимание общественности к издевательствам, Чудновец сделала репост этой записи. Прокурор требовал пять лет заключения, но суд назначил Чудновец шесть месяцев.