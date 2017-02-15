Замглавы уральского города стал 26-летний выпускник УрГЭУ
Выпускник УрГЭУ, 26-летний Иван Рекечинский стал заместителем главы администрации Ревды по
Выпускник УрГЭУ, 26-летний Иван Рекечинский стал заместителем главы администрации Ревды по
При этом, ранее молодой человек уже успел поработать в свердловском министерстве экономики. Как сообщили Накануне.RU в
Иван Рекечинский родом из Екатеринбурга, имеет два высших образования: окончил Уральский государственный экономический университет по специальности «региональная и муниципальная экономика» и Уральский государственный юридический университет по специальности «юриспруденция».
Во время учебы в УрГЭУ работал в администрации Ревды, занимался разработкой стратегии
Позже Рекечинский перешел в аналитическое управление в структуре правительства Свердловской области, осуществлял анализ
«На должность заместителя главы администрации Ревды меня пригласила глава округа Ирина Тейшева. Я согласился.
По словам Рекечинского, в ближайшее время он планирует вплотную работать над программой «Комплексное развитие моногородов», актуализацией стратегии