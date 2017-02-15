Замглавы уральского города стал 26-летний выпускник УрГЭУ

При этом, ранее молодой человек уже успел поработать в свердловском министерстве экономики. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Ревды, на ближайшем аппаратном совещании Рекечинский будет официально представлен руководителям муниципальных учреждений и государственных ведомств.

Иван Рекечинский родом из Екатеринбурга, имеет два высших образования: окончил Уральский государственный экономический университет по специальности «региональная и муниципальная экономика» и Уральский государственный юридический университет по специальности «юриспруденция».

Во время учебы в УрГЭУ работал в администрации Ревды, занимался разработкой стратегии социально-экономического развития округа до 2030 года. С 2014 года работал в министерстве экономики Свердловской области — в сфере бюджетно-налоговой политики, занимался налоговыми льготами и преференциями для предприятий региона, участвовал в формировании проекта бюджета Свердловской области и подготовке бюджетного послания губернатора Законодательному Собранию.

Позже Рекечинский перешел в аналитическое управление в структуре правительства Свердловской области, осуществлял анализ социально-экономических показателей развития региона в инфраструктурной сфере и результатов комиссий по проекту бюджета области на 2016−2017 гг.,

«На должность заместителя главы администрации Ревды меня пригласила глава округа Ирина Тейшева. Я согласился. Во-первых, потому что Ревда для меня не чужой город, “корни” моей семьи отсюда, в Ревде живут мои родственники. Сам провожу много времени в Ревде, и мне небезразлична судьба этого города. Во-вторых, есть опыт работы над стратегией социально-экономического развития территории, понимание перспективных направлений развития. Хотелось бы реализовать запланированные проекты, и опыт работы в правительстве будет в помощь», — прокомментировал назначение сам молодой чиновник.