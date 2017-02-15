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12:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Детский омбудсмен Анна Кузнецова впервые посетила Воронежскую область

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова впервые приехала в Воронежскую область. Детский омбудсмен начала визит с посещения Воронежского перинатального центра, в среду, 15 февраля.

Анна Кузнецова увидела через специальное окно в операционную выполнение кесарева сечения. Общественница посетит Воронежский центр медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. После этого омбудсмен отправится в Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей, где встретится с представителями ассоциации приемных семей Воронежской области. Уполномоченный по правам ребенка посетит областной центр реабилитации детей «Парус надежды» и воронежский детский дом. Кроме того, детский омбудсмен Анна Кузнецова встретится с губернатором Алексеем Гордеевым.

Анна Кузнецова стала Уполномоченным при Президенте по правам ребенка в сентябре 2016 года. Общественница сменила на посту Павла Астахова, уволившегося по собственному желанию.

Справка РИА «Воронеж»

Анна Кузнецова — руководитель Пензенского областного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров», глава Ассоциации организаций по защите семьи и председатель регионального исполкома «Общероссийского народного фронта», член Совета женщин при губернаторе Пензенской области, помощник председателя комиссии по межконфессиальному взаимодействию и содействию защиты свободы совести общественной палаты Пензенской области, председатель регионального отделения всероссийского движения «Матери России» в Пензе.

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