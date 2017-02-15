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12:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Депутаты ЗС в первом чтении приняли законопроект мэра Иркутска о неразграниченных землях

Дмитрий Бердников предлагает передать муниципалитетам полномочия по распределению земель с 2020 года.

Источник: IrkutskMedia.ru

Инициатива мэра Иркутска Дмитрия Бердникова о передаче городу права распоряжаться неразграниченными землями с 2020 года одобрена Заксобранием Приангарья в первом чтении на 47-й сессии областного парламента сегодня, 15 февраля. Работу над законопроектом продолжат в рамках второго чтения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— На сегодняшний день предоставление земли осуществляется и органами местного самоуправления, и областью. Предоставление земли связано со строительством, в том числе социальных объектов, планированием неразграниченных земель города Иркутска, — рассказал и.о. начальника департамента правовой работы администрации Иркутска Максим Абрамов.

Депутат Заксобрания Владимир Матиенко отметил, что это «правильный законопроект» и призвал все депутатов поддержать его.

Напомним, Дмитрий Бердников внес в ЗС инициативу о передаче городу права распоряжаться неразграниченными землями с 2020 года. Законопроект предполагает сокращение срока действия перераспределения полномочий между органами местного самоуправления города и правительства Иркутской области до 5 лет вместо, установленных ранее, 10-ти. Депутаты регионального парламента на заседании комитета по собственности и экономической политике сегодня, 30 января, рекомендовали принять инициативу градоначальника.

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