«Высокий моральный дух, крепкая дружба, нерушимое братство отличали воинов-интернационалистов и в дни испытаний, и в мирное время», — Валерий Шанцев

«Уважаемые друзья! Сегодня мы отмечаем очередную годовщину вывода советских войск из Республики Афганистан. Ставшие уже далекими события оставили глубокий след в сердцах миллионов наших сограждан. Для всех, кто участвовал тогда в боевых действиях, 15 февраля — незабываемая дата. В тяжелейших условиях, вдали от Родины, настоящие герои, для которых понятия доблесть и честь имеют глубокий смысл и значат больше, чем личное благополучие и безопасность, проявили необычайные стойкость и мужество», — говорится в обращении.

«Сегодня мы чтим память тех, кто выполнил долг, пожертвовав своей жизнью. Их смелость, воля и самоотверженность навсегда стали ярким примером беззаветного служения Отчизне. Высокий моральный дух, крепкая дружба, нерушимое братство отличали воинов-интернационалистов и в дни испытаний, и в мирное время. Их активная жизненная позиция и деятельность, направленная на патриотическое воспитание молодого поколения, являются исключительно важными для общества. В этот день от души желаю всем здоровья, счастья, добра и процветания!» — сказано в обращении.