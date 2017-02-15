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12:39 (мск), источник: УралПолит.ру

Свердловские депутаты лишили Ройзмана права решающего голоса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля, ИА УралПолит.Ru. Депутаты заксобрания Свердловской области внесли поправки в областной закон «Об избрании органов местного самоуправления», лишающие права решающего голоса глав муниципальных образований.

Соавтор поправок Михаил Ершов отметил, что изменения направлены на приведение областного законодательства в соответствие с федеральным.

Поправки лишают права решающего голоса и главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

«Лишить меня права решающего голоса могут только мои избиратели — те люди, которые выбрали меня главой Екатеринбурга — председателем городской думы. Выполнить этот закон будет невозможно, так как голосую я в городской думе вместе с другими депутатами. Не вижу способа запретить мне это», — приводит «Коммерсантъ» заявление главы Екатеринбурга.

Напоминаем, соответствующие поправки на федеральном уровне были приняты Госдумой в конце 2016 года. Согласно им избранные муниципальные главы с полномочиями председателей дум лишаются права решающего голоса, которое применяется в случае равного количества проголосовавших за и против.

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