Свердловские депутаты лишили Ройзмана права решающего голоса

Соавтор поправок Михаил Ершов отметил, что изменения направлены на приведение областного законодательства в соответствие с федеральным.

Поправки лишают права решающего голоса и главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

«Лишить меня права решающего голоса могут только мои избиратели — те люди, которые выбрали меня главой Екатеринбурга — председателем городской думы. Выполнить этот закон будет невозможно, так как голосую я в городской думе вместе с другими депутатами. Не вижу способа запретить мне это», — приводит «Коммерсантъ» заявление главы Екатеринбурга.

Напоминаем, соответствующие поправки на федеральном уровне были приняты Госдумой в конце 2016 года. Согласно им избранные муниципальные главы с полномочиями председателей дум лишаются права решающего голоса, которое применяется в случае равного количества проголосовавших за и против.