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13:39 (мск), источник: PROUFU.ru

Рустэм Хамитов удивлен итогами января 2017 года

По мнению Главы Башкирии, этот год для республики в сфере экономики начинается удачно.

На заседании коллегии Минэкологии РБ руководитель региона выразил свою изумленность по этому поводу со словами: «Удивительная цифра даже для нас!».

Итоги января, по словам Рустэма Хамитова, к январю 2016 года составили 107,9 процента. Глава РБ отметил, что для роста индекса промпроизводства делается все, но результаты, все же были неожиданными. «Нефтяники, химия, лесопереработка, лёгкая, пищевая промышленность — все сработали нормально», сообщил он.

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