Рустэм Хамитов удивлен итогами января 2017 года

На заседании коллегии Минэкологии РБ руководитель региона выразил свою изумленность по этому поводу со словами: «Удивительная цифра даже для нас!».

Итоги января, по словам Рустэма Хамитова, к январю 2016 года составили 107,9 процента. Глава РБ отметил, что для роста индекса промпроизводства делается все, но результаты, все же были неожиданными. «Нефтяники, химия, лесопереработка, лёгкая, пищевая промышленность — все сработали нормально», сообщил он.