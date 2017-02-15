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13:29 (мск), источник: РИА Новости

Путин и Трамп не обсуждали тему Крыма в телефонном разговоре, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом не затрагивал тему Крыма, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет, не поднимался», — сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом не затрагивал тему Крыма, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не поднимался», — сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Как заявил Песков, исчерпывающая информация о телефонном разговоре уже была приведена. «Мы сказали все, что хотели сказать по результатам телефонного разговора, о котором вы упомянули», — сказал Песков.

Телефонный контакт Путина и Трампа состоялся 28 января 2017 года.

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