Путин и Трамп не обсуждали тему Крыма в телефонном разговоре, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом не затрагивал тему Крыма, сообщил
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом не затрагивал тему Крыма, сообщил
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом не затрагивал тему Крыма, сообщил
«Нет, не поднимался», — сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Как заявил Песков, исчерпывающая информация о телефонном разговоре уже была приведена. «Мы сказали все, что хотели сказать по результатам телефонного разговора, о котором вы упомянули», — сказал Песков.
Телефонный контакт Путина и Трампа состоялся 28 января 2017 года.