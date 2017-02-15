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13:22 (мск), источник: Калининград.Ru

Прокурора Калининградской области Табельского хотят перевести в Краснодарский край

Прокурора Калининградской области Сергея Табельского планируют перевести в Краснодарский край.

Источник: Калининград.Ru

Как сообщается на сайте заксобрания региона, депутаты уже согласовали представление главы надзорного ведомства.

Назначение на должность прокурора Краснодарского края после согласованного с региональным парламентом представления генпрокурора произойдёт на основании соответствующего указа президента РФ, говорится в сообщении.

В среду, 15 февраля, заместитель генпрокурора России Юрий Пономарёв представил Сергея Табельского губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

«В ходе общения губернатор отметил, что Краснодарский край является одним из ведущих регионов России. Его социально-экономическое развитие во многом зависит от деятельности прокуратуры. Органы исполнительной власти края и прокуратуры на протяжении многих лет успешно решают совместные задачи по обеспечению экономической безопасности в регионе», — указывает пресс-служба региона.

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