Прокурора Калининградской области Табельского хотят перевести в Краснодарский край
Прокурора Калининградской области Сергея Табельского планируют перевести в Краснодарский край.
Прокурора Калининградской области Сергея Табельского планируют перевести в Краснодарский край.
Как сообщается на сайте заксобрания региона, депутаты уже согласовали представление главы надзорного ведомства.
Назначение на должность прокурора Краснодарского края после согласованного с региональным парламентом представления генпрокурора произойдёт на основании соответствующего указа президента РФ, говорится в сообщении.
В среду, 15 февраля, заместитель генпрокурора России Юрий Пономарёв представил Сергея Табельского губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.
«В ходе общения губернатор отметил, что Краснодарский край является одним из ведущих регионов России. Его