Прокурора Калининградской области Табельского хотят перевести в Краснодарский край

Как сообщается на сайте заксобрания региона, депутаты уже согласовали представление главы надзорного ведомства.

Назначение на должность прокурора Краснодарского края после согласованного с региональным парламентом представления генпрокурора произойдёт на основании соответствующего указа президента РФ, говорится в сообщении.

В среду, 15 февраля, заместитель генпрокурора России Юрий Пономарёв представил Сергея Табельского губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.