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12:48 (мск), источник: Sputniknews.kz

Назарбаев указал на плохие дороги в Актюбинской области

АСТАНА, 15 фев — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил проблемы и достижения Актюбинской области в ходе встречи с акимом региона Бердыбеком Сапарбаевым, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Sputniknews.kz

Президент Казахстана подчеркнул, что Актюбинская область является перспективным промышленным регионом, вместе с тем отмечается ежегодное снижение экономического вклада области в ВВП страны.

«Эта тенденция началась с 2012 года. Нам необходимо найти причины и принять соответствующие меры. Если хотим повысить экспорт сельскохозяйственной продукции, то следует обратить внимание на развитие объектов перерабатывающей промышленности», — подчеркнул Назарбаев.

Глава государства акцентировал внимание на важности развития малого и среднего бизнеса, доведения его доли до 50% в экономике региона.

Президент Казахстана также обозначил приоритеты работы в социальной сфере области, включая увеличение количества детских садов, решение вопросов ремонта школ, находящихся в аварийном состоянии, а также ликвидации третьей смены в некоторых образовательных учреждениях.

«Также отмечаю низкое качество автомобильных дорог в Актюбинской области. Следует уделить внимание наиболее важным для населения объектам», — заключил Назарбаев.

Аким Актюбинской области доложил о проделанной работе в целях улучшения экономической ситуации в регионе, в том числе развития промышленного сектора, привлечения инвестиций в аграрную отрасль и обеспечения занятости населения.

«По итогам года наблюдается рост по основным показателям социально-экономического развития области. Самое главное — мы не допустили роста безработицы. В результате своевременной реализации государственных программ в прошлом году было создано 16 тысяч новых рабочих мест», — сказал Сапарбаев.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

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