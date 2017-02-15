Гражданку Мьянмы задержали по делу о смерти брата Ким Чен Ына

По данным агентства, женщина была задержана в терминале для бюджетных авиалиний KLIA2 в аэропорту Куала-Лумпура. Других подробностей произошедшего не сообщается. ​

В рамках расследования убийства брата Ким Чен Ына власти Малайзии задержали женщину из Мьянмы. Об этом со ссылкой на полицию сообщает малайзийское агентство Bernama.

О смерти Ким Чен Нама (единокровного брата северокорейского лидера) стало известно накануне, 14 февраля. Южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на источник сообщило, что он был убит в малайзийском аэропорту Куала-Лумпур. Позже эту информацию подтвердили в полиции Малайзии.

Как сообщал телеканал Chosun, Ким Чен Нам был убит в результате атаки двух неизвестных женщин, которые укололи его отравленными иглами. По данным телеканала, в полиции Малайзии предполагают, что за случившимся стоит Пхеньян.

Ким Чен Нам приходился Ким Чен Ыну сводным братом. Он был старшим сыном предыдущего лидера КНДР Ким Чен Ира и актрисы Сон Хе Рим. В 2001 году, после попытки попасть в японский Диснейленд по поддельному паспорту, Ким Чен Нам был изгнан из Северной Кореи, после чего жил в Китае.