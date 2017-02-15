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13:19 (мск), источник: РБК

Гражданку Мьянмы задержали по делу о смерти брата Ким Чен Ына

Полиция Малайзии задержала женщину из Мьянмы в рамках расследования дела об убийстве брата Ким Чен Ына — Ким Чен Нама. Он был убит накануне в аэропорту Куала-Лумпура.

Источник: AP 2017

В рамках расследования убийства брата Ким Чен Ына власти Малайзии задержали женщину из Мьянмы. Об этом со ссылкой на полицию сообщает малайзийское агентство Bernama.

По данным агентства, женщина была задержана в терминале для бюджетных авиалиний KLIA2 в аэропорту Куала-Лумпура. Других подробностей произошедшего не сообщается. ​

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О смерти Ким Чен Нама (единокровного брата северокорейского лидера) стало известно накануне, 14 февраля. Южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на источник сообщило, что он был убит в малайзийском аэропорту Куала-Лумпур. Позже эту информацию подтвердили в полиции Малайзии.

Как сообщал телеканал Chosun, Ким Чен Нам был убит в результате атаки двух неизвестных женщин, которые укололи его отравленными иглами. По данным телеканала, в полиции Малайзии предполагают, что за случившимся стоит Пхеньян.

Ким Чен Нам приходился Ким Чен Ыну сводным братом. Он был старшим сыном предыдущего лидера КНДР Ким Чен Ира и актрисы Сон Хе Рим. В 2001 году, после попытки попасть в японский Диснейленд по поддельному паспорту, Ким Чен Нам был изгнан из Северной Кореи, после чего жил в Китае.

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