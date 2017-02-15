Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Греф рассказал о последствиях массовой скупки валюты Минфином
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Нюша впервые показала жениха (фото)
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
Рейтинг самых комфортных городов мира
Ванные комнаты всех оттенков синего
Коллектив Лепса ушёл от певца в полном составе - СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Самая тяжелая женщина в мире отправилась на лечение
Почему вы ненавидите зиму
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
8Бабочки из шрамов
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
13:42 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

10 человек зарегистрировались на довыборы депутатов Заксобрания Иркутской области

Регистрация кандидатов на дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания Иркутской области завершилась в регионе.

Последними были зарегистрированы еще два кандидата по округу № 3 — это Сергей Банько, выдвинутый КПРФ, и Михаил Труфанов от «Справедливой России». Таким образом, претендентами стали 10 человек, по пять в каждом округе, все они были поддержаны политическими партиями. Дополнительные выборы в региональный парламент назначены на 26 марта. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Иркутской области.

Напомним, кроме указанных выше кандидатов, по округу № 3 зарегистрированы Игорь Котин (ЛДПР), Михаил Торопов («Родина»), Антон Красноштанов («Единая Россия»), а по округу № 11 — Геннадий Аликберов (КПРФ), Александр Дубровин («Единая Россия»), Олег Кияница (ЛДПР), Александр Гаськов, («Справедливая Россия»), Анатолий Фомин («Гражданская Платформа»).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Элементы национальных культур включат в проект "Иркутские кварталы"
Путин назначил руководителя ФССП врио главы Карелии
Могерини заявила о возможной потере США роли мирового лидера
Володин о Трампе и Крыме: «Дождемся прямых слов президента США»
Социологи выяснили, как россияне относятся к Путину
Гражданку Мьянмы задержали по делу об убийстве брата Ким Чен Ына
В Литве советуют Лукашенко выбрать между Россией и Евросоюзом
Минобороны опубликовало съемки новейшего истребителя Су-35
Спорт
Король против «Королевского клуба»: анонс матчей ЛЧ Сегодня состоятся, пожалуй, самые любопытные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов.
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Йовович, Летучая и зомби на премьере «Обители зла 6» в Москве Голливудская актриса приехала в Россию, чтобы представить последнюю часть киносерии с собой в главной роли
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Вокруг Эйфелевой башни построят пуленепробиваемую стену
Москвичи сэкономили на 4 млрд руб. налогов на жилье
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь