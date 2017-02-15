10 человек зарегистрировались на довыборы депутатов Заксобрания Иркутской области

Последними были зарегистрированы еще два кандидата по округу № 3 — это Сергей Банько, выдвинутый КПРФ, и Михаил Труфанов от «Справедливой России». Таким образом, претендентами стали 10 человек, по пять в каждом округе, все они были поддержаны политическими партиями. Дополнительные выборы в региональный парламент назначены на 26 марта. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Иркутской области.

Напомним, кроме указанных выше кандидатов, по округу № 3 зарегистрированы Игорь Котин (ЛДПР), Михаил Торопов («Родина»), Антон Красноштанов («Единая Россия»), а по округу № 11 — Геннадий Аликберов (КПРФ), Александр Дубровин («Единая Россия»), Олег Кияница (ЛДПР), Александр Гаськов, («Справедливая Россия»), Анатолий Фомин («Гражданская Платформа»).