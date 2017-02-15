Губернатор попросит Москву ускорить выдачу квоты на омуля рыбакам на Байкале

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился в Министерство сельского хозяйства РФ с просьбой ускорить выдачу квот на вылов омуля в Байкале в 2017 году пользователям, имеющим 10-летние договоры, заключенные с министерством сельского хозяйства Иркутской области с 2009 по 2013 год, об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Рыбаки хотят успеть выловить разрешенный объем омуля, пока Росрыболовство не ввело полный запрет.

Сергей Левченко отметил, что сложилась негативная ситуация по выдаче разрешений на вылов омуля. Напомним, Федеральным агентством по рыболовству для осуществления промышленного рыболовства на озере Байкал выделена квота для региона в нынешнем году 61,2 т омуля. В свою очередь минсельхоз Иркутской области распределило выделенные квоты на добычу байкальского омуля на 2017 год. Квоты на вылов рыбы получили юридические лица и предприниматели, имеющие договоры на 10 лет, всего 25 пользователей, в основном живущие на берегу Байкала. Согласно договорам, пользователям предоставлялось право вылова омуля в границах рыбопромысловых районов, без предоставления рыбопромысловых участков. Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства на протяжении ряда лет выдавало разрешения на добычу пользователям без наличия договора о предоставлении в пользование рыбопромыслового участка. Между тем, с 2017 года управление изменило порядок выдачи разрешений, ссылаясь на отсутствие рыбопромысловых участков на Байкале.