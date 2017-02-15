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13:36 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Представительство Новосибирской области в Москве будет упразднено

Областное правительство решило упразднить представительство региона, расположенное в Москве, информация сообщается на сайте «Электронная демократия Новосибирской области».

Областное правительство решило упразднить постоянное представительство области в Москве. «Передать функции, возложенные на управление — постоянное представительство Новосибирской области в городе Москве, управлению делами губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области», — написано в проекте постановления губернатора Владимира Городецкого.

Сейчас представительство находится в Москве по улице Скаретный переулок, 25. Возглавляет ведомство Татьяна Сычева. Представительство региона занимается информированием губернатора и областное правительство о решениях федеральных властей, вносит предложения в Администрацию Президента РФ, Правительство РФ. Работа ведомства оплачивается из бюджета Новосибирской области.

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