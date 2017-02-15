Совершеннолетним членам многодетных семей предлагают сохранить право на бесплатную землю

Как сообщили в пресс-службе заксобрания, согласно принятому в 2011 году закону, земельные участки предоставляются многодетным семьям однократно в общую долевую собственность. Однако после достижения несовершеннолетними членами многодетной семьи совершеннолетия, при наличии трёх и более детей они сами становятся многодетной семьей и лишаются права на бесплатное получение земли. Депутаты «социального» комитета предложили сохранить право за несовершеннолетними членами многодетной семьи, ставшими собственниками земельного участка, на однократное бесплатное получение земли после достижения ими совершеннолетия.

«Кроме того вносимым законопроектом предлагается дополнить список документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении в собственность земельного участка, копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. Данный документ обеспечит безусловное соблюдение условия однократного предоставления земельного участка, так как позволит осуществлять идентификацию личности членов многодетной семьи в случае изменения членами своих фамилии, имени, отчества, документов, удостоверяющих личность», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Члены комитета в целом поддержали эту инициативу и назначили срок подачи поправок до 16 марта 2017 года.

Напомним, в Пермском крае 9 тыс. 831 многодетная семья уже получила земельный участок, а 6 тыс. 545 семей — зарегистрировали на него право собственности. Эту землю многодетные могут использовать как под индивидуальное жилищное строительство, так и под дачи, сады и огороды.

На сегодняшний день, по словам начальника управления государственных гарантий социальной защиты министерства социального развития Пермского края Марины Визе, порядка 7 тыс. многодетных семей не могут воспользоваться правом на бесплатное получение земельного участка. Так, только в Перми 65% всех многодетных стоят в очереди на получение земли. В ряде регионов наряду с земельными участками используются альтернативные меры жилищной поддержки многодетных, например, вместо земли выдаётся единоразовая субсидия, либо предоставляются налоговые льготы на землю, либо софинансируется ставка по ипотеке, либо выдаются жилищные сертификаты.

Ещё одной альтернативой бесплатной земле могло бы стать предоставление многодетным семьям, стоящим на учёте как нуждающиеся в улучшении жилищных условий (а таких в регионе 2,2 тыс.), квартир. Эта инициатива уже обсуждалась на заседании регионального штаба ОНФ и была рекомендована к принятию законодательно, после того как правительство края внесёт в документ соответствующие изменения.