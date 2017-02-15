Мэрия Омска ответила на «наезд» Назарова о потерянных 50 миллионах рублей
Деньги были потрачены на другие цели, а предоставленный областникам отчет никого не смутил.
Деньги были потрачены на другие цели, а предоставленный областникам отчет никого не смутил.
Администрация города Омска эмоционально отреагировала на слова главы региона Виктора Назарова о «пропавших» в мэрии 50 миллионах рублей, на которые должна была быть закуплена дорожная техника.
Напомним, что сегодня во время своей
Резкая реакция городских чиновников не заставила себя долго ждать. Так, по их мнению, деньги
«Поскольку в прошлом году
Вполне вероятно, что столь эмоциональная подача информации может говорить лишь об одном — слова губернатора явно сбили омичей с панталыку, и в интернете тут же начали раздаваться упреки в адрес мэрии, которая, как оказалось, все сделала по закону.
С другой стороны, позиция губернатора не вполне понятна — Назаров либо намеренно «троллит» мэрию, разжигая уже давно назревший конфликт двух уровней властей, либо банально не знает о том, куда на самом деле идут региональные деньги. И тут уже стоит задуматься, откуда берется это незнание — от недоработки самого губернатора или его подчиненных.