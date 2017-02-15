Мэрия Омска ответила на «наезд» Назарова о потерянных 50 миллионах рублей

Администрация города Омска эмоционально отреагировала на слова главы региона Виктора Назарова о «пропавших» в мэрии 50 миллионах рублей, на которые должна была быть закуплена дорожная техника.

Напомним, что сегодня во время своей пресс-конференции глава области заявил, что мэрии Омска было выделено 100 миллионов рублей, половину из которых запланировали на покупку дорожной техники. В итоге техники нет, а сами деньги, по мнению губернатора, затерялись в мэрии.

Резкая реакция городских чиновников не заставила себя долго ждать. Так, по их мнению, деньги из-за отсутствия конкурса были распределены на другие нужды, а областников ничего не смутило.

«Поскольку в прошлом году из-за отсутствия заявок на торгах указанную технику на условиях финансовой аренды (лизинга) приобрести не удалось, областные средства в размере 50 миллионов рублей (их планировалось использовать в качестве первого взноса) были направлены в соответствии с законодательством на другие мероприятия по содержанию дорог. Администрация города представила в региональное правительство необходимый отчет, замечаний по которому не возникло. В 2017 году уже проведены торги на закупку дорожной техники для БУ г. Омска “Управление дорожного хозяйства и благоустройства” на сумму свыше 60 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба.

Вполне вероятно, что столь эмоциональная подача информации может говорить лишь об одном — слова губернатора явно сбили омичей с панталыку, и в интернете тут же начали раздаваться упреки в адрес мэрии, которая, как оказалось, все сделала по закону.

С другой стороны, позиция губернатора не вполне понятна — Назаров либо намеренно «троллит» мэрию, разжигая уже давно назревший конфликт двух уровней властей, либо банально не знает о том, куда на самом деле идут региональные деньги. И тут уже стоит задуматься, откуда берется это незнание — от недоработки самого губернатора или его подчиненных.