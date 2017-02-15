Судьбу мэра Омска решат 12 человек

Обсуждение документа проходило бурно. Представители оппозиционных партий даже предлагали его саботировать. Однако, подавляющее большинство высказалось за новую схему выборов мэра. Их аргументы: такой порядок предложен областным законом. А затянув принятие решения, депутаты оставят город без градоначальника — к моменту, когда истекут полномочия ныне действующего.



В комиссию по выборам мэра должно войти 12 человек. Из них шесть назначает губернатор. Ещё шесть предлагают депутаты. Решено, что от горсовета в комиссию войдут представители всех четырёх партийных фракций и два Почётных гражданина Омска. Комиссия назначает дату проведения конкурса. В течение пяти дней она должна быть опубликована на официальном сайте горсовета. Сам конкурс пройдёт в три этапа. Предоставление документов, их рассмотрение и регистрация кандидатов. Собеседование с ними и голосование — причём — поимённое. А каждый член комиссии вправе отдать свой голос не более чем за двух претендентов. Победителями считаются два кандидата, набравшие наибольшее число голосов. Если равное количество голосов набрали несколько человек, — все они будут представлены в горсовет для избрания в мэры.



Избрание мэра городским Советом проводится не позднее, чем через 10 дней после третьего этапа конкурса. Если горсовет отклонил предложенные кандидатуры, назначается новый конкурс.