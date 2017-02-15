Судьбу мэра Омска решат 12 человек
Сегодня депутаты горсовета утвердили порядок выборов мэра Омска. По новой схеме — отбирать кандидатов на должность нового градоначальника будет специальная комиссия.
Сегодня депутаты горсовета утвердили порядок выборов мэра Омска. По новой схеме — отбирать кандидатов на должность нового градоначальника будет специальная комиссия.
Обсуждение документа проходило бурно. Представители оппозиционных партий даже предлагали его саботировать. Однако, подавляющее большинство высказалось за новую схему выборов мэра. Их аргументы: такой порядок предложен областным законом. А затянув принятие решения, депутаты оставят город без градоначальника — к моменту, когда истекут полномочия ныне действующего.
В комиссию по выборам мэра должно войти 12 человек. Из них шесть назначает губернатор. Ещё шесть предлагают депутаты. Решено, что от горсовета в комиссию войдут представители всех четырёх партийных фракций и два Почётных гражданина Омска. Комиссия назначает дату проведения конкурса. В течение пяти дней она должна быть опубликована на официальном сайте горсовета. Сам конкурс пройдёт в три этапа. Предоставление документов, их рассмотрение и регистрация кандидатов. Собеседование с ними и голосование — причём — поимённое. А каждый член комиссии вправе отдать свой голос не более чем за двух претендентов. Победителями считаются два кандидата, набравшие наибольшее число голосов. Если равное количество голосов набрали несколько человек, — все они будут представлены в горсовет для избрания в мэры.
Избрание мэра городским Советом проводится не позднее, чем через 10 дней после третьего этапа конкурса. Если горсовет отклонил предложенные кандидатуры, назначается новый конкурс.