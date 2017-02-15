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18:51 (мск), источник: Интерфакс

Мосгордума проголосовала за наказание вплоть до пожизненного за нападение на медиков

Сейчас к уголовной ответственности за такие преступления привлекаются 10% виновных, к административной — 18%, а остальным все сходит с рук.

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU — Законодательная инициатива проекта федерального закона, предусматривающая наказание вплоть до пожизненного заключения за применения насилия в отношении медработников при исполнении обязанностей, принята на заседании профильных комиссий Мосгордумы в среду.

Москва08 февраля 2017 В Мосгордуме связали рост числа нападений на медиков с ликвидацией вытрезвителейЧитать подробнее.

Теперь соответствующие поправки в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ поступят на рассмотрение депутатов Госдумы.

Столичные депутаты предлагают дополнить УК статьей, предусматривающей наказание за применение насилия в отношении медработника и посягательство на его жизнь при выполнении им профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи.

«В последнее время участились случаи нападения на медицинских работников. Мы каждый день слышим о нападениях на медработников. По данным Минздрава РФ, с 2010 года зафиксировано более 1200 случаев таких нападений. Это притом, что официально статистика таких фактов не ведется. В Москве, опять же по неофициальным данным, происходит около 200 случаев нападений в год», — рассказала на заседании глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

При этом, по ее словам, к уголовной ответственности привлекаются порядка 10% виновных, к административной — 18%. «К остальным вообще никакой меры наказания не применяется», — отметила Стебенкова, подчеркнув, что нападение на медработников при исполнении ими обязанностей «несет повышенную общественную опасность».

В соответствии с принятым документом за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозу применения насилия в отношении медработника планируется наказывать штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет.

За применение насилия, опасного для здоровья, предложено наказывать лишением свободы на срок до 10 лет. А за посягательство на жизнь медицинского работника предполагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо пожизненным лишением свободы.

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