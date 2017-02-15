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13:22 (мск), источник: Om1.ru

Губернатор Назаров: «Ну давайте друг друга перенакажем, а дальше что?»

Глава Омского региона заявил, что любит «Единую Россию» и предостерег от массовых репрессий из-за провалов партии на выборах в городе Омске.

Вопрос о том, кто несет ответственность за то, что жители Омска активно поддержали на выборах 2016 года КПРФ, а не «Единую Россию» (что впрочем не отразилось на общем результате, так как сельские зоны голосовали за партию власти), прозвучал сегодня на пресс-конференции губернатора Виктора Назарова.

Представитель «Коммерческих вестей» спросил о том, почему никто до сих пор не наказан. Напомним, ранее депутат Госдумы от Омской области Андрей Голушко говорил о том, что после такого голосования необходимо принять кадровые решения.

При этом депутат называл совершенно конкретные фамилии, среди которых значился заместитель губернатора Омской области Владимир Компанейщиков, курирующий в регионе внутреннюю политику.

Но губернатор Назаров отказался проводить после выборов массовые репрессии искать виноватых. Хотя, напомним, сразу же после выборов в региональном отделении «Единой России» сменился не только пресс-секретарь, но и партийный лидер.

Свой пост после 10 лет работы покинул секретарь политсовета Александр Артемов, уступив место менее опытному соратнику Юрию Тетянникову, переброшенному на партийную работу с должности первого заместителя главы Омского района.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— У нас разные мнения по поводу партии: и вы, и я ее любим. Но у меня иное мнение. Это не оглушительный провал, а определенные проблемы, которые необходимо проанализировать и сделать определенные выводы. А высказывания некоторых депутатов спорные. Ну давайте все друг друга перенакажем, а дальше что? При чем здесь Компанейщиков? Он не может нести ответственность за всю партию. Задача не найти виновного, а научиться на ошибках. Уверен, что результат на выборах в Горсовет будет лучше.

Назаров отметил, что осенью 2017 года «Единая Россия» займет на выборах достойное место и проведет в городской парламент необходимое число депутатов.

Напомним, что из 40-х депутатов горсовета 5-го созыва 20 человек были избраны от «Единой России», во фракцию также вошли двое депутатов-самовыдвиженцев, один из которых покинул Горсовет, избравшись в прошлом году в областной парламент.

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