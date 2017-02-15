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15:25 (мск), источник: Югополис

Экс-депутат Госдумы от Кубани Меткин перешел на работу в ОТЭКО

Депутат Государственной Думы от Краснодарского края Александр Меткин прокомментировал свой уход из нижней палаты парламента и сообщил, что переходит трудиться в ОТЭКО.

— В настоящее время группа компаний ОТЭКО реализует крупнейший в Южном Федеральном округе, на Таманском полуострове, инвестиционный проект. Мне поступило приглашение принять в нём участие, — рассказал Александр Меткин РБК.

По словам Меткина, он будет совмещать работу над коммерческим проектом и участие в деятельности партии «Единая Россия».

— Моя работа в ОТЭКО потребует от меня полной самоотдачи, но, тем не менее, я буду продолжать активную деятельность и как член партии «Единая Россия». Я являюсь координатором партийного проекта «Экология России» в Краснодарском крае, основная цель которого обеспечение комплексного подхода к работе по улучшению качества природной среды и экологических условий жизни человека. Как и прежде, я продолжу прикладывать все усилия для процветания, ставшего мне родным, региона. Эта деятельность важна для меня, и я продолжу работу в этом направлении, — пояснил Меткин.

Как сообщал «Югополис», на прошлой неделе Александр Меткин заявил, что намерен подать заявление о сложении полномочий. Его мандат должен достаться боксеру-профессионалу, экс-чемпиону мира по версии WBO Дмитрию Пирогу. На выборах в сентябре 2016 г. он стоял в партийном списке сразу за Светланой Бессараб.

Александр Меткин был избран в Госдуму от «Единой России» уже второй раз. В предыдущем созыве был депутатом с 2013 года, получив мандат вместо досрочно сложившего полномочия единоросса Василия Толстопятова (в региональной группе единороссов на выборах 2011 года Александр Меткин был на 16-м месте, в 2016 году — шестое место).

До избрания Александр Меткин руководил ЗАО «Таманьнефтегаз», дочерним предприятием холдинга ОТЭКО (предлагает услуги в области перевозок нефти и газа, а также технического обслуживания парка вагонов), которое занималось строительством и эксплуатацией Таманского перегрузочного комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов.

Дочь депутата актриса Светлана Меткина (Лана Литвак) замужем за Мишелем Литваком, председателем совета директоров ОТЭКО, диверсифицированной компании, действующей на транспортном рынке РФ, СНГ и стран Балтии. В настоящее время Мишель Литвак явояется одним из спонсоров футбольного клуба «Кубань».

По данным СМИ, после сложения Меткиным депутатских полномочий его мандат может достаться известному кубанскому спортсмену Дмитрию Пирогу.

В прошлом году, как сообщал «Югополис», мандат сложил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Скоробогатько, входящий в список Forbes с 2008 года (в предвыборной декларации он указал 745 млн руб.) Госдума прекратила его полномочия 2 декабря. Центризбирком передал его мандат депутату от ЕР Светлане Бессараб.

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