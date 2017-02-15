Перуашев: дать взятку дешевле, чем платить штраф за сопротивление полиции

Член Комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса парламента Республики Казахстан Азат Перуашев считает, что увеличение штрафов приведет лишь к росту коррупции.

«Если честно признаться, то с нынешними размерами штрафов дать взятку полицейским на дороге будет в три-четыре раза дешевле. Мы этим шагом открываем большую дорогу коррупции. Мы должны от этого отказаться. Что касается штрафа в 11 миллионов — это вообще ужас. Когда муж бьет жену — штраф 40 тысяч тенге. А если с полицейским вступишь в перепалку, то 11 миллионов. Это что такое? Что, жена дешевле полицейского в тысячу раз? Я, например, свою жену в тысячу раз больше люблю. Это государственная служба, полицейские стоят на защите государственных интересов, мы должны это уважать, но при этом суммы должны быть сопоставимыми», — заявил депутат.

Он также поднял вопрос о том, что необходимо отойти от системы штрафов в отношении семейного насилия, поскольку от этого страдает и сама жертва.

«Эти штрафы ложатся на весь семейный бюджет, и от этого страдает та же супруга, которая требовала справедливости. В итоге мы подталкиваем к тому, чтобы такое бытовое насилие скрывалось», — заметил Перуашев.

Журналистов также интересовало, как скажется нововведение о сопротивлении правоохранителям при исполнении служебных обязанностей представителями СМИ, поскольку штрафные санкции предлагается применять как «за применение неопасного насилия представителю власти», так и «при оказании неповиновения сотрудникам МВД при проведении антитеррористических операций и других мероприятий».

Перуашев считает, что по отношению к журналистам никаких ограничений быть не должно.

«Партия “Ак жол” обсудила предложения по вносу поправок в конституцию, и мы вносим такой пункт в статью 20 пункт 2. Деятельность средств массовой информации и журналистов охраняется законом. Я считаю, что по отношению к журналистам никаких ограничений быть не должно», — заявил Перуашев.

Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев заверил, что по штрафам будут вноситься корректировки.

«Я не думаю, что внесенный в мажилис законопроект будет рассмотрен в таком же виде. Будет проведена работа. В соответствующей рабочей группе депутаты, конечно, посмотрят, насколько это оправдано, есть ли в этом необходимость и нужно ли увеличивать в таком количестве штрафы», — отметил Ашимбаев.

По его словам, будут рассмотрены предложения общественности, если таковые поступят. В дальнейшем вопрос будет рассмотрен на заседании профильного комитета, потом будет вынесен на пленарное заседание. Поэтому, по ожиданиям парламентария, в проект закона еще будут внесены изменения.

«Я могу вас уверить, что депутаты внимательно посмотрят все предложения, которые внесены правоохранительными органами. Конечно, вопросы, которые вызывают сомнения, будут тщательно рассмотрены», — заключил Ашимбаев.