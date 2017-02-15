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13:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава МИД Литвы посоветовал Лукашенко выбрать между Россией и Евросоюзом

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс посоветовал Белоруссии сделать внешнеполитический выбор в пользу России или Евросоюза. Об этом в среду, 15 февраля, он сказал на конференции в Вильнюсе, передает портал Delfi.lt.

Источник: Reuters

«Я не политолог, не могу руководствоваться допущениями. Могу лишь заметить, что Белоруссия не является членом НАТО и ЕС, но эти элементы самостоятельности переживают трудные времена, у них все меньше времени. Пришло время определиться», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

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Он добавил, что интеграция Москвы и Минска в военной, разведывательной и экономической сферах становится все глубже, однако Белоруссия так и не признала независимости Абхазии и Южной Осетии, воссоединения Крыма с Россией. «Мы бы хотели, чтобы они (белорусы) приближались к европейскому мышлению, потокам сотрудничества, диалогу с ЕС», — отметил Линкявичюс.

3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с критикой сложившихся российско-белорусских отношений. В частности, он заявил, что Россия нарушила межгосударственный договор, приняв решение о введении пограничной зоны на границе с двух стран. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что русские и белорусы выросли в одной колыбели. «Пока я здесь президент, ни один камень не полетит в сторону русского человека. Ни один!» — заверил белорусский лидер.

В 1997 году Россией и Белоруссией был подписан договор о создании Союзного государства. Это надгосударственная организация с поэтапно создаваемым единым политическим, экономическим, военным и таможенным пространством.

Комментарии
13
Олег Д
Если бы литовский политик был немного умнее и желал соседней Белоруссии добра, то наверное следовало бы говорить скорее о взаимной интеграции как наиболее эффективной форме сосуществования.
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А Б
Практически нет никаких сомнений в том, что Лукашенко будет ориентироваться в своей внешней политике на страны ЕС, поскольку понимает, что оказаться в одном клубе стран-изгоев вместе с РФ - это политический тупик.
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Марк К*****
Было бы адекватный ответ со стороны Лукашенко если он сообщил бы главе МИД Литвы, что не нужно совать свой нос в дела чужих государств.
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Лукашенко: Россия и Белоруссия могут договориться
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