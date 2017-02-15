Глава МИД Литвы посоветовал Лукашенко выбрать между Россией и Евросоюзом

«Я не политолог, не могу руководствоваться допущениями. Могу лишь заметить, что Белоруссия не является членом НАТО и ЕС, но эти элементы самостоятельности переживают трудные времена, у них все меньше времени. Пришло время определиться», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что интеграция Москвы и Минска в военной, разведывательной и экономической сферах становится все глубже, однако Белоруссия так и не признала независимости Абхазии и Южной Осетии, воссоединения Крыма с Россией. «Мы бы хотели, чтобы они (белорусы) приближались к европейскому мышлению, потокам сотрудничества, диалогу с ЕС», — отметил Линкявичюс.

3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с критикой сложившихся российско-белорусских отношений. В частности, он заявил, что Россия нарушила межгосударственный договор, приняв решение о введении пограничной зоны на границе с двух стран. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что русские и белорусы выросли в одной колыбели. «Пока я здесь президент, ни один камень не полетит в сторону русского человека. Ни один!» — заверил белорусский лидер.

В 1997 году Россией и Белоруссией был подписан договор о создании Союзного государства. Это надгосударственная организация с поэтапно создаваемым единым политическим, экономическим, военным и таможенным пространством.