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13:51 (мск), источник: Интерфакс

Путин назначил Артура Парфенчикова врио главы Карелии

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин своим указом постановил принять отставку главы Республики Карелия Александра Худилайнена по собственному желанию, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

Этим же указом президент назначил Артура Парфенчикова временно исполняющим обязанности главы Республики Карелия до вступления в должность лица, избранного главой Республики, освободив его от занимаемой должности.

Парфенчиков до сегодняшнего дня являлся главой Федеральной службы судебных приставов.

С предложением возглавить Карелию Путин обратился на встрече с Парфенчиковым. «Хочу вам предложить должность исполняющего обязанности руководителя республики», — сказал Путин.

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В ходе разговора Путин спросил у Парфенчикова, есть ли у него желание сделать максимум для «своей малой родины». Парфенчиков ответил положительно, отметив большую ответственность, которая ложится на него вместе с новыми обязанностями.

«Хорошо. Желаю вам успехов и, конечно, буду вам помогать», — сказал в свою очередь Путин.

Парфенчиков отметил наличие в регионе сложных социальных вопросов, однако выразил мнение, что они решаемы.

«Я за десять лет достаточно мало там бывал, но, безусловно, следил за положением, которое в Карелии складывается. На мой взгляд, есть определенные проблемы и есть сложные социальные вопросы. Думаю, что они решаемы», — сказал он на встрече с главой государства.

Парфенчиков отметил, что в их решении нужно рассчитывать на свои силы, но вместе с тем выразил надежду на поддержку федерального центра и внимание В. Путина к вопросу развития республики.

Парфенчиков родился 29 ноября 1964 года в Петрозаводске. В 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова. С 1987 года работал помощником прокурора Олонецкого района прокуратуры Карелии, затем — следователем прокуратуры Олонецкого района. С 1991 года — заместитель прокурора города Сортавала, с 1995-го — заместитель прокурора Петрозаводска, в 2000 году назначен прокурором Петрозаводска.

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В 2006 году возглавил управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Санкт-Петербургу, став главным судебным приставом города. В 2007 году назначен заместителем директора ФССП — заместителем главного судебного пристава РФ. 29 декабря 2008 года назначен директором ФССП — главным судебным приставом РФ. Парфенчиков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Заслуженный юрист РФ; почетный работник Министерства юстиции РФ; почетный работник прокуратуры РФ.

Худилайнен, который 15 февраля подал в отставку, стал пятым за последние дни руководителем региона, решившим досрочно оставить пост. В отставку уже ушли губернатор Новгородской области Сергей Митин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, губернатор Пермского края Виктор Басаргин, губернатор Рязанской области Олег Ковалев.

Ранее источник во властных структурах сообщил, что Худилайнен стал последним в ряду глав регионов, которые досрочно покинули свои посты в преддверии региональных выборов 2017 года.

Комментарии
2
Митька
Обалдеть! Везде рулят силовики! Прямым ходом идем путем северной кореи
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Сергей Саморуков
Представители силовиков не должны быть ни губернаторами , ни мэрами , ни президентами . Сращивание гос.структур с силовиками называется Хунта . Как показали 17 лет правления Путина , этот путь тупиковый и привёл к тому , что мы имеем и о чем говорил в Киеве бывший депутат гос.Думы России от КПРФ. Люди с мозгами охранников не должны управлять производством , науками и культурой .
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Глава Карелии решил досрочно уйти с поста
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