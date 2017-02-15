Путин назначил Артура Парфенчикова врио главы Карелии
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин своим указом постановил принять отставку главы Республики Карелия Александра Худилайнена по собственному желанию, сообщила в среду
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин своим указом постановил принять отставку главы Республики Карелия Александра Худилайнена по собственному желанию, сообщила в среду
Этим же указом президент назначил Артура Парфенчикова временно исполняющим обязанности главы Республики Карелия до вступления в должность лица, избранного главой Республики, освободив его от занимаемой должности.
Парфенчиков до сегодняшнего дня являлся главой Федеральной службы судебных приставов.
С предложением возглавить Карелию Путин обратился на встрече с Парфенчиковым. «Хочу вам предложить должность исполняющего обязанности руководителя республики», — сказал Путин.
В ходе разговора Путин спросил у Парфенчикова, есть ли у него желание сделать максимум для «своей малой родины». Парфенчиков ответил положительно, отметив большую ответственность, которая ложится на него вместе с новыми обязанностями.
«Хорошо. Желаю вам успехов и, конечно, буду вам помогать», — сказал в свою очередь Путин.
Парфенчиков отметил наличие в регионе сложных социальных вопросов, однако выразил мнение, что они решаемы.
«Я за десять лет достаточно мало там бывал, но, безусловно, следил за положением, которое в Карелии складывается. На мой взгляд, есть определенные проблемы и есть сложные социальные вопросы. Думаю, что они решаемы», — сказал он на встрече с главой государства.
Парфенчиков родился 29 ноября 1964 года в Петрозаводске. В 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова. С 1987 года работал помощником прокурора Олонецкого района прокуратуры Карелии, затем — следователем прокуратуры Олонецкого района. С 1991 года — заместитель прокурора города Сортавала, с 1995-го — заместитель прокурора Петрозаводска, в 2000 году назначен прокурором Петрозаводска.
В 2006 году возглавил управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по
Худилайнен, который 15 февраля подал в отставку, стал пятым за последние дни руководителем региона, решившим досрочно оставить пост. В отставку уже ушли губернатор Новгородской области Сергей Митин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, губернатор Пермского края Виктор Басаргин, губернатор Рязанской области Олег Ковалев.
Ранее источник во властных структурах сообщил, что Худилайнен стал последним в ряду глав регионов, которые досрочно покинули свои посты в преддверии региональных выборов 2017 года.