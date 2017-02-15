Путин назначил Артура Парфенчикова врио главы Карелии

Источник: РИА "Новости"

Этим же указом президент назначил Артура Парфенчикова временно исполняющим обязанности главы Республики Карелия до вступления в должность лица, избранного главой Республики, освободив его от занимаемой должности. Парфенчиков до сегодняшнего дня являлся главой Федеральной службы судебных приставов. С предложением возглавить Карелию Путин обратился на встрече с Парфенчиковым. «Хочу вам предложить должность исполняющего обязанности руководителя республики», — сказал Путин.

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В ходе разговора Путин спросил у Парфенчикова, есть ли у него желание сделать максимум для «своей малой родины». Парфенчиков ответил положительно, отметив большую ответственность, которая ложится на него вместе с новыми обязанностями. «Хорошо. Желаю вам успехов и, конечно, буду вам помогать», — сказал в свою очередь Путин. Парфенчиков отметил наличие в регионе сложных социальных вопросов, однако выразил мнение, что они решаемы. «Я за десять лет достаточно мало там бывал, но, безусловно, следил за положением, которое в Карелии складывается. На мой взгляд, есть определенные проблемы и есть сложные социальные вопросы. Думаю, что они решаемы», — сказал он на встрече с главой государства.

Парфенчиков отметил, что в их решении нужно рассчитывать на свои силы, но вместе с тем выразил надежду на поддержку федерального центра и внимание В. Путина к вопросу развития республики.

Парфенчиков родился 29 ноября 1964 года в Петрозаводске. В 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова. С 1987 года работал помощником прокурора Олонецкого района прокуратуры Карелии, затем — следователем прокуратуры Олонецкого района. С 1991 года — заместитель прокурора города Сортавала, с 1995-го — заместитель прокурора Петрозаводска, в 2000 году назначен прокурором Петрозаводска.

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