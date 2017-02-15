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13:59 (мск), источник: VN.RU

Изменения в правилах застройки Новосибирска утвердили депутаты

В первом чтении на сессии горсовета 14 февраля принят законопроект о новых дополнениях в «Правилах землепользования и застройки Новосибирска». Он затрагивает интересы всех сторон — жителей города и застройщиков: вводятся дифференцированные нормативы строительства, связанные с текущим состоянием и планами по развитию инфраструктуры.

Напомним, что о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки Новосибирска» неоднократно рассказывал VN.ru. Процесс утверждения новых методик расчета по определению параметров разрешенного строительства вызвал неоднозначную реакцию общественности, депутатов городского совета и членов архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска.

Документ, затрагивающий интересы не только строительных компаний, но и всех жителей города, постоянно дорабатывался.

14 февраля на сессии Совета депутатов города Новосибирска законопроект «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» был принят в первом чтении.

«По предложениям экспертов ряд цифр были изменены, мэр вынес на рассмотрение «Правила землепользования и застройки» именно в тех параметрах, которые были представлены на публичных слушаниях, — пояснил журналистам председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Вводятся определенные коэффициенты по зонированию территорий для центра города и территорий, которые находятся на окраинах города. Это связано с плотностью застройки и с количеством машиномест.

Муниципалитет должен задать направление градостроительной политике, главный регулятор в этой сфере — правила землепользования и застройки Новосибирска. Об этом напомнил депутатам в своем отчетном докладе мэр Анатолий Локоть.

«Для города 25 тысяч новых квартир, сданных в прошлом году, означают растущую потребность в новых школах, детских садах, дорогах, коммуникациях, — сказал мэр. — Сегодня на утверждение Совета депутатов города Новосибирска внесен проект новых дополнений в правила: по семи территориям комплексной застройки вводятся дифференцированные нормативы, увязанные с текущим состоянием и планами по развитию инфраструктуры. Общественный градостроительный совет в 2016 году проделал фундаментальную работу — в одиночку мэрия не справилась бы с этим в сжатые сроки».

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