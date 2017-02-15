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16:13 (мск), источник: АиФ Казань

РТ потеряла субсидии, так как не приняла закон о компенсации за капремонт

Фракция КПРФ внесла в Госсовет РТ законопроект о компенсации платы за капремонт для одиноко проживающих граждан, достигших возраста 70 лет. Об этом сообщил депутат Госсовета РТ, коммунист Артем Прокофьев на специально созванной пресс-конференции.

Источник: Аргументы и факты

Он предусматривает компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт в размере 50% расходов неработающим гражданам, достигшим 70 лет — одиноким и проживающим в семье, состоящей из неработающих пенсионеров. Одиноким гражданам, достигшим возраста 80 лет, предусмотрена компенсакция в размере 100%.

Такой закон, по словам депутата Госсовета РТ Артема Прокофьева, принят уже в 76 регионах страны. Так, Башкортостан получил в 2016 году на реализацию этого закона 193 млн рублей федеральных субсидий, Нижегородская область — 138 млн руб., Удмуртия — 102 млн рублей. Были предусмотрены средства и для РТ — 29 млн рублей. Однако из-за того, что законопроект был отклонен депутатами РТ, республика этих денег не получила.

«Мы не получили ответа на вопрос, направленный в органы исполнедельной власти республики, почему для РТ предусматривалась такая маленькая сумма 29 млн рублей, — сказал Артем Прокофьев. — Или у нас так мало этих граждан или бюджет РФ не хочет давать достаточный объем компенсакций? Я предполагаю, что данные о неработающих собственниках жилых помещений этого возраста нам не предоставляются умышленно. Поэтому точных расчетов, сколько граждан нуждаются в этой компенсакции, мы пока выполнить не можем».

Напомним, депутат Госсовета РТ Рафис Бурганов заявил «АиФ-Казань», что татарстанские пенсионеры и так получают достаточно субсидий.

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