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13:42 (мск), источник: Sputnik.md

Президент Молдовы хочет изменить Конституцию республики

КИШИНЕВ, 15 фев — Spunik. Президент Молдовы Игорь Додон намерен выступить с инициативой по изменению Конституции страны с целью расширения полномочий главы республики для того, чтобы он мог распустить парламент. Об этом он заявил в интервью одному из местных СМИ.

Источник: Sputnik.md

«До конца февраля или самое позднее — в начале марта выступлю с инициативой по изменению Конституции, чтобы у президента было право распустить парламент в определенных обстоятельствах, которые не предусмотрены в нынешнем варианте главного документа страны», — сказал Додон.

По его словам, поправки в Конституцию могут быть инициированы или в парламенте 34 депутатами, или правительством, или гражданами республики путем сбора подписей.

«Не исключаю, что мы можем прийти к идее национального референдума по изменению Конституции для дополнительных полномочий, предоставляемых президенту страны. Но посмотрим. В конце февраля — начале марта выступлю с этой инициативой, как и обещал», — подчеркнул президент.

Он рассказал о том, что основная цель поправок — проведение досрочных парламентских выборов в стране. Как отметил Додон, он не собирается отказываться от идеи проведения досрочных выборов в высший законодательный орган республики.

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