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14:17 (мск), источник: СуперОмск

Винокуров отшутился, что его отсеют из претендентов на мэра Омска

Министр природных ресурсов и экологии региона Александр Винокуров прокомментировал своё попадание в шорт-лист кандидатов на пост мэра, которые согласовываются с администрацией президента.

Напомним, на ежегодной пресс-конференции губернатор Виктор Назаров впервые назвал фамилии потенциальных кандидатов на пост мэра Омска, которые сейчас согласовываются с Москвой. Это заместитель председателя Западно-Сибирского банка, управляющий Омским отделением Сбербанка России Игорь Меркулов, гендиректор «Омскводоканала» Сергей Шелест и министр природных ресурсов и экологии Омской области Александр Винокуров.

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После заседания областного кабмина журналисты попытались узнать реакцию Винокурова, на что он лаконично заявил, что воспринял известие о своём попадании в шорт-лист кандидатов в мэры «очень остро и очень позитивно».

Комментировать более министр пока отказался, попросив прессу дождаться завершения всех административных процедур.

«Пусть пройдут процедуры, а то потом выяснится, что у меня есть нарушение, и я где-то скорость превысил», — шутя сказал Александр Винокуров.

Еще один потенциальный кандидат Игорь Меркулов сделал любопытное заявление в декабре прошлого года. Топ-менеджер омского Сбербанка сказал, что, если ему поступит предложение об амбициозном проекте, тогда он и будет его рассматривать. Причем руководство городом, по словам Меркулова, это амбициозный проект.

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