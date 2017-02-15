Винокуров отшутился, что его отсеют из претендентов на мэра Омска
Министр природных ресурсов и экологии региона Александр Винокуров прокомментировал своё попадание в
Министр природных ресурсов и экологии региона Александр Винокуров прокомментировал своё попадание в
Напомним, на ежегодной
После заседания областного кабмина журналисты попытались узнать реакцию Винокурова, на что он лаконично заявил, что воспринял известие о своём попадании в
Комментировать более министр пока отказался, попросив прессу дождаться завершения всех административных процедур.
«Пусть пройдут процедуры, а то потом выяснится, что у меня есть нарушение, и я
Еще один потенциальный кандидат Игорь Меркулов сделал любопытное заявление в декабре прошлого года.