Винокуров отшутился, что его отсеют из претендентов на мэра Омска

Напомним, на ежегодной пресс-конференции губернатор Виктор Назаров впервые назвал фамилии потенциальных кандидатов на пост мэра Омска, которые сейчас согласовываются с Москвой. Это заместитель председателя Западно-Сибирского банка, управляющий Омским отделением Сбербанка России Игорь Меркулов, гендиректор «Омскводоканала» Сергей Шелест и министр природных ресурсов и экологии Омской области Александр Винокуров.

После заседания областного кабмина журналисты попытались узнать реакцию Винокурова, на что он лаконично заявил, что воспринял известие о своём попадании в шорт-лист кандидатов в мэры «очень остро и очень позитивно».

Комментировать более министр пока отказался, попросив прессу дождаться завершения всех административных процедур.

«Пусть пройдут процедуры, а то потом выяснится, что у меня есть нарушение, и я где-то скорость превысил», — шутя сказал Александр Винокуров.