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14:24 (мск), источник: РИА Новости

Пресс-секретарь Белого дома ошибся в имени канадского премьера

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер ошибся в имени канадского премьера Джастина Трюдо, назвав его Джо.

Источник: AP 2017

«Вчера президент провел невероятно продуктивные встречи с премьер-министром Канады Джо Трюдо», — заявил на брифинге Спайсер. Видео брифинга разместил журнал Independent.

Издание напоминает, что пресс-секретарь на двух брифингах 2 и 3 февраля называл австралийского премьера Малкольма Тернбулла «Малкольмом Трамблом». Также в конце января американская администрация ошиблась в написании имени премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. В расписании Трампа три раза имя премьера написано как Teresa, в то время как в действительности оно пишется Theresa.

Телеканал CNN сообщал ранее, что Трамп разочарован своим пресс-секретарем и ищет нового человека на должность директора по коммуникациям в аппарате Белого дома. В настоящее время Спайсер занимает одновременно должность пресс-секретаря и директора по коммуникациям, хотя обычно эти должности занимают разные люди.

Спайсер пытается жестко выстраивать отношения со СМИ, что нехарактерно для политиков и чиновников в США. Так, во время своего первого брифинга в качестве пресс-секретаря он после короткого выступления, в котором раскритиковал журналистов, покинул зал, отказавшись отвечать на их вопросы. За свою манеру пресс-секретарь стал объектом пародии в шоу на телеканале NBC, которую, впрочем, он назвал «милой и смешной».

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