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14:35 (мск), источник: Om1.ru

Назаров предложил спецоперацию «Звонок» для предупреждения о ЧС

Спикер Заксобрания Владимир Варнавский поинтересовался, нельзя ли возродить сиренный вой в случае техногенной катастрофы.

Сегодня, 15 февраля, на пленарном заседании облправительства начальник главного управления региональной безопасности Омской области Геннадий Привалов предложил провести отдельные границы зон экстренного оповещения населения Омской области, на территориях которых может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Однако у губернатора Виктора Назарова возник другой вопрос: как оповещать население региона о ЧС.

 — Телевизор и радио не работают, что делать, чтобы предупредить людей? — задал задачу Назаров.

На что глава ведомства явно растерялся. В свою очередь, глава региона предложил свое решение.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

 — Вы мне подготовьте, как предупреждать о ЧС, чтобы не было угрозы жизни и здоровью людей. Должен срабатывать телефонный звонок. Иначе вся ответственность ляжет на глав муниципальных образований. Дайте мне знать, как это финансировать, мы должны накрыть всю Омскую область.

Тогда как спикер Заксобрания Владимир Варнавский призвал вернуть вой сирен «в случае чего».

Но Геннадий Привалов заявил, что в регионе нет должного звукового покрытия. Зато есть договоренность с мобильными операторами об смс-оповещении.

Отметим, что в нынешнем году в Омской области ожидается серьезный паводок из-за большого количества осадков.

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