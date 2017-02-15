Прокуратура нашла нарушения в расходовании бюджетных денег на помощников омских депутатов

«Я хотел бы обратить внимание депутатов, что в настоящий момент завершается проведение проверки прокуратуры Омска относительно в том числе и данного вопроса — я имею в виду расходы бюджетных средств на помощников депутатов. В ближайшее время горсовет о результатах будет уведомлен. Сейчас могу отметить, что выявлены многочисленные и грубые факты нарушения бюджетного законодательства, которые требуют уже уголовно-правовой оценки в отношении значительного количества должностных лиц», — обозначил наличие нарушений Полубояров.

По словам Полубоярова, сейчас в тренде увеличивать затраты на деятельность местных властей. Так, ранее прокуратура выступала против надбавок к пенсиям экс-чиновникам, аргументируя это нарушением бюджетного законодательства, а также дефицитом муниципального бюджета.