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14:36 (мск), источник: Калининград.Ru

Визит в Калининград вице-премьера РФ Виталия Мутко отменили из-за тумана

Аэропорт «Храброво» по-прежнему не принимает самолёты.

Источник: Калининград.Ru

Визит вице-премьера РФ Виталия Мутко в Калининград в среду, 15 февраля, отменили. Вылет его рейса перенесли из-за тумана в аэропорту «Храброво».

Планировалось, что во время своего приезда Мутко посетит с инспекционной проверкой стадион на острове Октябрьский, а также другие объекты ЧМ-2018. О новой дате визита вице-премьера в Калининград пока не сообщается.

Из-за погоды аэропорт «Храброво» закрыт на неопределённое время. «По метеопрогнозу улучшение погодных условий ожидается после 12:00», — отметили в «Храброво». Информация о задержанных, совмещённых и отменённых рейсах размещена на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта. Узнать расписание также можно в справочной по телефону: +7 (4012) 610−610.

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