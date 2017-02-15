Визит в Калининград вице-премьера РФ Виталия Мутко отменили из-за тумана

Визит вице-премьера РФ Виталия Мутко в Калининград в среду, 15 февраля, отменили. Вылет его рейса перенесли из-за тумана в аэропорту «Храброво».

Планировалось, что во время своего приезда Мутко посетит с инспекционной проверкой стадион на острове Октябрьский, а также другие объекты ЧМ-2018. О новой дате визита вице-премьера в Калининград пока не сообщается.