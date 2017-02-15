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14:37 (мск), источник: Капитал

Цены на «коммуналку» формируют местные власти, — Гройсман

Цены на жилищно-коммунальные услуги утверждаются Национальной комиссией по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг по представлению местных органов власти.

Источник: AP 2017

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает «Правительственный портал».

«Тарифы на тепло, горячую воду правительство Украины не устанавливает. Представление на это осуществляется местными органами власти и утверждается независимым регулятором, который не имеет отношения к системе правительства. Но представление делает не независимая комиссия, а каждый городской совет каждого города в Украине, где производится тепло. Они делают свои расчеты, несут комиссии, говорят: проверьте. За структуру формирования затрат на тепло, воду, горячую воду в Украине влияют местные органы с утверждением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг», — говорит Гройсман.

По его словам, правительство установило единую рыночную цену на газ, что является предельной. Цены могут быть меньше, если будет соответствующее предложение внутри страны.

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