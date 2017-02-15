Шелест официально заявил, что у него нет мэрских амбиций

Напомним, на сегодняшней пресс-конференции глава Омской области Витор Назаров озвучил фамилии трех кандидатов на пост мэра города. Сейчас этих претендентов должен утвердить Кремль.

Однако глава «Водоканала» официально распространил свой комментарий. Он не готов возглавить город. Топ-менеджер утверждает, что не имеет мэрских амбиций, хотя польщен такой оценкой своей работы.

Сергей Шелест, генеральный директор компании «ОмскВодоканал»:

— Я в полной мере осознаю ответственность и объем работ, который лежит на плечах мэра города-миллионника. Амбиций занять кресло градоначальника Омска у меня нет. Мне приятно, что результаты моего труда как руководителя крупного предприятия коммунальной инфраструктуры заметны в городе. Считаю, что именно это и стало основой для муссируемой информации о моем участии в конкурсе на должность мэра.

Отметим, что министр природных ресурсов и экологии Омской области Александр Винокуров уже прокомментировал сенсационное заявление главы региона. Он предпочел отшутиться.