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14:48 (мск), источник: Om1.ru

Шелест официально заявил, что у него нет мэрских амбиций

Гендиректор «ОмскВодоканала» прокомментировал заявление губернатора, назвавшего его в качестве кандидата на пост градоначальника.

Сегодня, 15 февраля, гендиректор «ОмскВодоканала» Сергей Шелест оперативно отреагировал на заявление губернатора.

Напомним, на сегодняшней пресс-конференции глава Омской области Витор Назаров озвучил фамилии трех кандидатов на пост мэра города. Сейчас этих претендентов должен утвердить Кремль.

Речь идет о министре природных ресурсов и экологии Омской области Александре Винокурове, гендиректоре «Водоканала» Сергее Шелесте и руководителе омского филиала Сбербанка Игоре Меркулове.

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Однако глава «Водоканала» официально распространил свой комментарий. Он не готов возглавить город. Топ-менеджер утверждает, что не имеет мэрских амбиций, хотя польщен такой оценкой своей работы.

Сергей Шелест, генеральный директор компании «ОмскВодоканал»:

 — Я в полной мере осознаю ответственность и объем работ, который лежит на плечах мэра города-миллионника. Амбиций занять кресло градоначальника Омска у меня нет. Мне приятно, что результаты моего труда как руководителя крупного предприятия коммунальной инфраструктуры заметны в городе. Считаю, что именно это и стало основой для муссируемой информации о моем участии в конкурсе на должность мэра.

Отметим, что министр природных ресурсов и экологии Омской области Александр Винокуров уже прокомментировал сенсационное заявление главы региона. Он предпочел отшутиться.

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