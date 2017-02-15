Шелест официально заявил, что у него нет мэрских амбиций
Гендиректор «ОмскВодоканала» прокомментировал заявление губернатора, назвавшего его в качестве кандидата на пост градоначальника.
Гендиректор «ОмскВодоканала» прокомментировал заявление губернатора, назвавшего его в качестве кандидата на пост градоначальника.
Сегодня, 15 февраля, гендиректор «ОмскВодоканала» Сергей Шелест оперативно отреагировал на заявление губернатора.
Напомним, на сегодняшней
Речь идет о министре природных ресурсов и экологии Омской области Александре Винокурове, гендиректоре «Водоканала» Сергее Шелесте и руководителе омского филиала Сбербанка Игоре Меркулове.
Однако глава «Водоканала» официально распространил свой комментарий. Он не готов возглавить город.
Сергей Шелест, генеральный директор компании «ОмскВодоканал»:
— Я в полной мере осознаю ответственность и объем работ, который лежит на плечах мэра
Отметим, что министр природных ресурсов и экологии Омской области Александр Винокуров уже прокомментировал сенсационное заявление главы региона. Он предпочел отшутиться.