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14:55 (мск), источник: РИА Новости

Европарламент одобрил торговое соглашение Евросоюза с Канадой

БРЮССЕЛЬ, 15 фев — РИА Новости, Мария Князева. Депутаты Европарламента, несмотря на многочисленные протесты граждан ЕС, на пленарной сессии в среду большинством голосов поддержали торгово-экономическое соглашение Евросоюза с Канадой (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA).

Источник: AFP 2017

В расписании ЕП на среду говорилось, что это «финальное голосование» по CETA. Двустороннее торгово-экономическое соглашение ЕС и Канада подписали 30 октября. Оно начнет частично предварительно применяться Евросоюзом после одобрения Европарламентом. Для окончательного вступления в силу необходима будет ратификация соглашения всеми странами ЕС.

Против этого соглашения в Европе проходили массовые акции протеста. И даже в среду десятки протестующих против него собрались перед зданием Европарламента в Страсбурге, передает Франс Пресс. Как сообщило накануне интернет-издание EUobserver, три с половиной миллиона граждан Евросоюза поставили подписи под петицией, призывающей ЕП не ратифицировать CETA.

СЕТА, когда заработает в полную силу, должно будет отменить около 98% пошлин, которые в настоящее время применяются в торговле между странами ЕС и Канадой. В Брюсселе ожидают, что имплементация соглашения увеличит торговый оборот между сторонами на 12 миллиардов евро в год.

Комментарии
6
Союз Лото
Ключевая вещь - "не смотря на массовые протесты граждан" !!! Классная демократия в гейропе!!! Всем пример...
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А Б
Снижение торговых пошлин всегда хорошо для торговли между странами. Тем более, если вырастает торговый оборот. ЕС наглядно продемонстрировало свою роль и значимость в мировых общественно-политических процессах.
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woodyM®SailorАВ
дешевое беспошлинное зерно завалит Европу,довершив дело Германии по развалу сельского х-ва ЕС
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