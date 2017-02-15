Европарламент одобрил торговое соглашение Евросоюза с Канадой
БРЮССЕЛЬ, 15 фев — РИА Новости, Мария Князева. Депутаты Европарламента, несмотря на многочисленные протесты граждан ЕС, на пленарной сессии в среду большинством голосов поддержали
БРЮССЕЛЬ, 15 фев — РИА Новости, Мария Князева. Депутаты Европарламента, несмотря на многочисленные протесты граждан ЕС, на пленарной сессии в среду большинством голосов поддержали
В расписании ЕП на среду говорилось, что это «финальное голосование» по CETA. Двустороннее
Против этого соглашения в Европе проходили массовые акции протеста. И даже в среду десятки протестующих против него собрались перед зданием Европарламента в Страсбурге, передает Франс Пресс. Как сообщило накануне
СЕТА, когда заработает в полную силу, должно будет отменить около 98% пошлин, которые в настоящее время применяются в торговле между странами ЕС и Канадой. В Брюсселе ожидают, что имплементация соглашения увеличит торговый оборот между сторонами на 12 миллиардов евро в год.