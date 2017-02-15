Глава Каслинского района ушел в отставку, депутаты назначили врио
В повестке внеочередного заседания Совета 15 февраля значилось 2 вопроса.
В повестке внеочередного заседания Совета 15 февраля значилось 2 вопроса.
Каслинский район (Челябинская область) официально «обезглавлен» — в среду, 15 февраля, депутаты приняли отставку Александра Грачева, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Заявление об отставке Александр Грачев написал после того, как был отстранен от должности по ходатайству следователя — в отношении
После отстранения Грачева его обязанности с 6 февраля исполнял первый замглавы Вячеслав Горобец. Сегодня он вновь переназначен временно исполняющим обязанности — до проведения конкурса по выборам нового руководителя муниципалитета.