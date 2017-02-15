Генпрокуратура будет просить ВР снять неприкосновенность с трех депутатов

«Наконец-то мы получили от ГФС плановую проверку трех народных депутатов, из 17 поданных, и трем народным депутатам установлена неуплата налогов соответственно 60, 50 и 40 млн грн. Представление на этих народных депутатов я внесу в ближайшее врем в Верховную Раду», — сказал Ю Луценко в ходе совещания о состоянии выполнения органами прокуратуры в 2016 году возложенных функций и задач в среду в Киеве.

Вместе с тем генпрокурор отметил, что у депутатов есть два варианта: Верховная Рада дает разрешение на привлечение к уголовной ответственности, которое предусматривает до 3-х лет лишения свободы, «или эти народные депутаты уплачивают соответственно 60, 50 и 40 млн грн, чем исчерпывается 212 статья» Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей)".

«После публикаций электронных деклараций общество ненавидит власть уже со знанием дела», — подчеркнул он.