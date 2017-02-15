Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
У Андрея Аршавина родилась дочь
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Известная актриса задолжала более полумиллиона долларов
Подвергшаяся насилию доктор в тяжелом состоянии
Коллектив Лепса ушёл от певца в полном составе - СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Нюша впервые показала жениха (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Самая тяжелая женщина в мире отправилась на лечение
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
10Ежегодный Венецианский карнавал
9Самый грязный город в мире
9Колесница для королевских похорон
15:03 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Генпрокуратура будет просить ВР снять неприкосновенность с трех депутатов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намерен подать представление в Верховную Раду Украины о снятии неприкосновенности с трех народных депутатов, если они не погасят задолженность по уплате налогов в сумме от 40 до 60 млн грн.

Источник: Telegraf.com.ua

«Наконец-то мы получили от ГФС плановую проверку трех народных депутатов, из 17 поданных, и трем народным депутатам установлена неуплата налогов соответственно 60, 50 и 40 млн грн. Представление на этих народных депутатов я внесу в ближайшее врем в Верховную Раду», — сказал Ю Луценко в ходе совещания о состоянии выполнения органами прокуратуры в 2016 году возложенных функций и задач в среду в Киеве.

Вместе с тем генпрокурор отметил, что у депутатов есть два варианта: Верховная Рада дает разрешение на привлечение к уголовной ответственности, которое предусматривает до 3-х лет лишения свободы, «или эти народные депутаты уплачивают соответственно 60, 50 и 40 млн грн, чем исчерпывается 212 статья» Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей)".

«После публикаций электронных деклараций общество ненавидит власть уже со знанием дела», — подчеркнул он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Страны мира, в которых лучше родиться мужчиной (Фото)
Путин назначил руководителя ФССП врио главы Карелии
Депутаты Европарламента поддержали торговое соглашение с Канадой
Трамп объяснил, почему его команду обвиняют в связях с Россией
В Литве советуют Лукашенко выбрать между Россией и Евросоюзом
В МВД предлагают сдавать в багаж алкоголь из магазинов duty free
Олимпийская чемпионка рассказала о «развалюхах» в сборной России
Минобороны опубликовало съемки новейшего истребителя Су-35
Спорт
Король против «Королевского клуба»: анонс матчей ЛЧ Сегодня состоятся, пожалуй, самые любопытные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов.
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Вокруг Эйфелевой башни построят пуленепробиваемую стену
Москвичи сэкономили на 4 млрд руб. налогов на жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь