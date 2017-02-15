Жена кандидата в Верховный суд владеет гостиницей в Буковеле

Николай Сирош последние 13 лет работал судьей Высшего админсуда, а осенью 2016 ушел в отставку. Но теперь решил вернуться к судопроизводству и подал свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда.

В декларация судьи за 2013−2016 года Сироша указано, что основным доходом его семьи является его зарплата, судья также регулярно получает материальную помощь.

Сирош указал квартиру в Киеве площадью 90 кв. м, он также арендует помещения в столице площадью 327 кв. м. Это таунхаус в коттеджном городке «Романово» в Козине, стоимость которого составляет около $420 тыс. Сирош не указал расходы на аренду коттеджа и киевской квартиры, возможно, он арендует их бесплатно.

Жена судьи Елена Сирош владеет тремя нежилыми помещениями: два из них, площадью 242 и 380 кв. м, находятся в селе Поляница Ивано-Франковской области, третье в Киеве, его площадь 80 кв м.

Нежилыми помещениями в Полянице являются гостиничный комплекс в нескольких метрах от подъемников горнолыжного курорта Буковель. Два земельных участка общей площадью 948 кв. м Сирош приобрела в 2011 и 2013 годах по цене 1 тыс. грн / кв. м.

До приобретения отеля Сирош много лет работала в должности руководителя коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района Киева, с 2012 года она ФЛП, в последующие годы декларировала 60 тыс. грн. дохода.

На Сирош также записана недвижимость в районе метро Арсенальная в столице. Сейчас здесь такое помещение площадью 80 кв. м стоит около $160 тыс., но в 2012 году жена судьи смогла купить его по цене в 8 раз ниже.