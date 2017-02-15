В Волынский облсовет пришли люди с автоматами — СМИ

Отмечается, что среди вооруженных лиц есть сотрудники Генпрокуратуры и полиции.

По информации издания, в 12:35 вооруженные лица, которые не комментируют свои действия, вошли в кабинет бывшего временного руководителя КП «Волыньприродресурс» Вениамина Туза. При этом следователь не впустил в кабинет адвоката Игоря Полищука. Адвокат хотел передать ходатайство, но следователь запретил ему это делать.

«Известно, что возбуждено уголовное дело против должностных лиц Госгеонедр. В облсовет люди с автоматами пришли взять оригиналы сессионных решений, касающихся КП “Волыньприродресурс”. Хотя, как известно, эти решения не имеют конфиденциального характера и находятся в открытом доступе на сайте облсовета», — говорится в сообщении.